60代、食器は「一軍だけ」が快適。豆皿をに少しずつ盛りつければ、食卓が自然と整う
買ったりもらったりして増えがちな食器。年齢を重ね、ライフスタイルが変わってもそのままになっていませんか。YouTube『60歳からの幸せライフ』のライフさんは、夫婦2人暮らしに合わせて食器を見直し、「一軍」だけに厳選。豆皿を活用するなど、無理なく整う食卓の工夫を語ります。
4人分の食卓から、2人分の食卓へ
以前は4人家族でした。子どもたちが独立し、夫婦2人の暮らしになったことで、食卓の風景も自然と変わりました。
けれど食器棚の中は、家族が多かった頃のまま。大皿や取り分け用の器、来客用のセットなどが並び、実際に使っているのは決まったものばかりでした。
今の私たちに、本当にこの数が必要なのか。そう考えたことが、見直しの始まりでした。
「一軍だけ」を残したら迷いが減った
私は、毎日使っている器だけを残すことにしました。いわば“私の一軍”です。
数が減ると、「どれにしよう」と迷う時間がなくなります。配膳も片付けもスムーズになり、食事の支度が少しラクになりました。
選択肢が少ないことは、寂しいことではありませんでした。むしろ、私にはその方が落ち着くと感じています。
豆皿なら少量のおかずでも豪華に
見直しのなかで、とくに活躍するようになったのが豆皿です。
以前は大小さまざまな小皿がありましたが、今は気に入った豆皿を数枚だけ残しました。写真のように、ニンジンのラペやしらす、大根おろしなどを少しずつ盛りつけると、それだけで食卓が整って見えます。
夫婦2人の食事は、若い頃のように量をたくさん食べるわけではありません。それでも豆皿をいくつか並べると、食卓が自然と華やぎます。
料理をがんばりすぎなくても、器の力で食卓が整う。豆皿を並べるだけで、食事の時間が少し楽しくなりました。
「好き」でそろえたら、食卓に余白が生まれた
数を減らすとき、私は「高かったから」「もらいものだから」という理由ではなく、「今の私が好きかどうか」で選びました。
好きな器だけが並ぶ食卓は、不思議と余白が生まれます。ごちゃつかず、並べるだけで整います。
4人分のにぎやかな食卓も大切な思い出ですが、今の2人分の静かな食卓も、同じように大事にしたい。そう思えるようになりました。
60代は「立派な食卓」よりも、心地よさを大切に
食器を減らしたのは、食卓を立派にしたかったからではありません。今の私たちの暮らしに合った形に整えたかっただけです。
好きな器だけに囲まれることで、食事の時間が優しくなりました。60代の今は、数よりも心地よさを大切にしていきたいと思っています。