山下智久「サウナでおじさんたちにバレるようになりました」 主演作『正直不動産』ヒットで認知拡大
俳優の山下智久が19日、東京・神田明神で行われた映画『正直不動産』（5月15日公開）のキックオフ地鎮祭＆完成報告正直会見に出席した。
【全身ショット】オーラある！ジャケットスタイルで登場した山下智久
芸能生活30周年を迎え、多彩なキャリアを築いている山下だが「ドラマが続いていくことってレアなケース」と話し「（映画化は）とてもうれしかったですし、チームワークやスタッフ・キャストの相性がすごくよかった」と笑顔。この日のイベントでは、共演の福原遥、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、川村泰祐監督らとともに本殿にて作品のヒットを祈念した。
周囲の反響ぶりもすさまじいようで「サウナでおじさんたちにバレるようになりました」と笑いながら明かした山下は「不動産って日本に住んでる人だったら切っても切れないもの。年齢層という意味では、いろんな方に声をかけていただけて、見ていただけているんだなと実感しています」。司会から「声をかけられたらどう反応している？」と振られると「そこは“正直”に裸の付き合いをさせてもらっています（笑）」と作品を絡めた切り返しで笑いを誘っていた。
原作は累計発行部数400万部を突破した小学館「ビッグコミック」連載中の人気漫画。客と業者の情報格差にスポットを当てて不動産業界の闇に切り込んだ内容で、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品。2022年にドラマ化され、シーズン2、スペシャルドラマの制作へと広がっていった。
今作はドラマシリーズの魅力はそのままに、アメリカロケや令和の新たな不動産問題を描きスケールアップ。ひょんなことから嘘が付けなくなってしまった不動産営業マンの永瀬財地と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
【全身ショット】オーラある！ジャケットスタイルで登場した山下智久
芸能生活30周年を迎え、多彩なキャリアを築いている山下だが「ドラマが続いていくことってレアなケース」と話し「（映画化は）とてもうれしかったですし、チームワークやスタッフ・キャストの相性がすごくよかった」と笑顔。この日のイベントでは、共演の福原遥、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、川村泰祐監督らとともに本殿にて作品のヒットを祈念した。
原作は累計発行部数400万部を突破した小学館「ビッグコミック」連載中の人気漫画。客と業者の情報格差にスポットを当てて不動産業界の闇に切り込んだ内容で、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品。2022年にドラマ化され、シーズン2、スペシャルドラマの制作へと広がっていった。
今作はドラマシリーズの魅力はそのままに、アメリカロケや令和の新たな不動産問題を描きスケールアップ。ひょんなことから嘘が付けなくなってしまった不動産営業マンの永瀬財地と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。