俳優の山下智久（41）が30日に自身のXを更新。29日にフリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）との結婚を発表した歌手で俳優の亀梨和也（40）への祝福と見られるメッセージをつづった。「おめでとう。幸せを」とつづった山下。カメのオブジェの写真を添えた。05年のドラマ「野ブタ。をプロデュース」で2人は共演。期間限定ユニット「修二と彰」として発売した「青春アミーゴ」がミリオンヒットを記録した。フォロワーか

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