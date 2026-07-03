俳優の生田斗真（41）が3日、自身のインスタグラムを更新。かつて同じ事務所で苦楽を共にした“親友”との2ショットを披露した。生田は「確保」とつづり、俳優の山下智久に腕を回す2ショットを突如投稿した。生田と山下は96年に旧ジャニーズ事務所に入所した同期で、Jr.時代は共に活動し、堀越学園では先輩後輩で、母親同士も仲良しの間柄。これにファンからは「熱い」「胸熱すぎる」「やまとまーーー！！2人とも変わらず