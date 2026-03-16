アナログの情緒とデジタルの利便性。一目で「今」のすべてがわかる、多機能の美【マグ】の掛け時計がAmazonに登場中‼
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静寂をデザインする連続秒針。木の温もりが空間に溶け込む、至福の木目調クロック【マグ】の掛け時計がAmazonに登場!
アナログ時計の情緒的な佇まいに、日常生活に欠かせない情報を凝縮したデジタル表示を融合させた。時刻だけでなく、温度、湿度、日付、そして曜日までを一つの盤面で瞬時に確認できる。この多機能性が、日々のコンディション管理やスケジュール把握をスマートにサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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デザイン面では、インテリアの質感を高める上品な木目調の仕上げを採用した。和洋を問わずあらゆる空間に自然に馴染み、お部屋に柔らかな温もりを添えてくれる。特筆すべきは、秒針が滑らかに動く連続秒針の採用だ。不快なコチコチ音が一切しないため、寝室や書斎などの静かな環境でも集中を妨げることがない。
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さらに、設置場所の電波状況を気にせず使用できる非電波モデルである点も大きな魅力だ。鉄筋コンクリートの建物や地下室など、電波の届きにくい場所でも場所を選ばず自由に配置できる。
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機能と美しさが高い次元で共生したこの時計を壁に掛けるだけで、あなたの暮らしの質は劇的に、そして心地よく向上するだろう。
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