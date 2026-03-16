「子どもが勉強しない」と悩む親に、ぜひ知ってほしい事実がある。実は、その原因は、親が何気なく使っている言葉の中にあるのかもしれない――。

通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」である佐村俊恵さんは、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を通して、子どもの「やる気」と向き合ってきた。

このたび佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』には、57年間で磨かれてきた「子どもへの声かけのノウハウ」が凝縮されている。本連載では、本書の内容から、子どもを「勉強嫌い」にさせない親の言葉の選び方をお伝えしていく。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

「アドバイス」は「ダメ出し」と紙一重

子どもが宿題やテストで「うっかりミス」をしているのを見たら、多くの親がこう声をかけるのではないだろうか。

「ちゃんと見直しなさいよ」

これは、特に語気強く叱っているわけでもない、ごく普通の「アドバイス」だ。改善点が見られるのなら、それを指摘したくなるのは当然だろう。雑に書かれた子どもの文字を見て「もっとていねいに書こうね」などと声をかけるのも同様だ。

しかし、「アドバイス」は「ダメ出し」と紙一重。それは大人の世界を振り返っても、誰もが身に覚えのあることだろう。本書によれば、真っ当なアドバイス＝正論の積み重ねは、子どもの中に「勉強＝ダメ出しされるもの」という図式をつくりかねないという。そして、それが「勉強嫌い」の根っこになることもある。

「もっときれいに書こうね」「ちゃんと計算しようね」――できていない点ばかり指摘すると、努力や工夫が見えにくくなり、子どもが落ち込んでしまいます。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

子どもが落ち込むと、勉強への意欲はさらに下がる。意欲が下がれば成果も出ない。成果が出なければ、また指摘される――。この悪循環が、子どもを「勉強嫌い」に追い込んでしまうのだ。

「きちんと」「ていねいに」が届かない理由

だからといって、「ダメ出し」に聞こえないように、優しく声をかければいいというものでもない。「きちんと見直しなさい」「もっとていねいに書こう」といった声かけには、さらに根本的な問題がある。

本書が指摘するのは、これらの言葉が「抽象的すぎる」という点だ。

見直したはずでも見落としは発生しますし、そもそも子どもが「見直そう」という心理状態にないときには、せっかくのアドバイスも届きません。

焦る心を解きほぐすには、もっと具体的で、実践しやすい行動を提案してあげることが大切です。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

そこで本書が提案するのは、「きちんと」「ていねいに」を「ゆっくり」という言葉に置き換えることだ。

うっかりミスに対しては「ゆっくり問題文を読んでみよう」「ゆっくり数字を数えてみよう」。雑な文字に対しては「トメやハネの部分をゆっくり書いてみよう」――といった具合に。

「きちんと」や「ていねいに」は、子どもに対して「成果」を求める言葉だ。しかし「ゆっくり〜〜しよう」は、そのための方法（動作）を示している。これが決定的な違いだ。

「ていねいに」と言われると、子どもは「ていねいに書いたもん！」と反発したくなったり、「そんなに汚いのか」と自信を失ったりしがちだ。しかし「ゆっくり」なら、具体的に何をすればいいかが明確なので、素直に行動に移りやすいだろう。

しかも「ゆっくり」には「焦らなくていいよ」というメッセージも込められている。早く終わらせようとして、本当はできるはずなのにミスをしてしまう子どもたちに、本来の実力を発揮できるように安心感を与える言葉なのだ。

本書が一貫して伝えているのは、「勉強ができたらほめる」のは順序が逆で、「ほめるから勉強ができるようになる」ということ。「できていないところ」を指摘する前に、「できたところ」を目いっぱいほめる――「ゆっくり〜〜してみよう」という声かけは、子どもたちの「できた！」をたくさん引き出してくれるだろう。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）