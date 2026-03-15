「野菜」という言葉には、どこか素朴で親しみやすい響きがあります。毎日の食卓に並ぶ身近な存在でありながら、季節や土地の恵みを映し出す自然の象徴でもあります。そんな“日常の象徴”ともいえる野菜が、音楽のタイトルに用いられるとき、そこにはユーモアや生活感、あるいは意外なメッセージが込められていることが少なくありません。肩の力を抜いて楽しめるポップな楽曲もあれば、日々の営みや人間らしさを描いた奥深い作品もあり、その表現は実に多彩です。同じ「野菜」という言葉でも、アーティストによって描かれる世界は驚くほど異なります。今回は、タイトルに「野菜」が入っている楽曲の中から、印象的な5曲を紹介します。音楽を通して、ちょっと不思議で楽しい“野菜の世界”を味わってみてください。



●Trooper Salute「野菜生活」



●MONO NONO AWARE「野菜もどうぞ」



●くじら「野菜室」



●AKB48「野菜シスターズ」



●the myeahns「野菜くえ」



（written by 山崎健治）

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