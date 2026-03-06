《名前のせいか、色々な誤解があるようですが、このトークンについては、私は全く存じ上げませんし、私の事務所側も、当該トークンがどのようなものなのかについて知らされておりません。本件について我々が何らかの承認を与えさせて頂いたこともございません》

3月2日、高市早苗首相（64）がXで関与を完全否定した仮想通貨「SANAE TOKEN（サナエ・トークン）」。連続企業家・溝口勇児氏（41）が手掛けるWeb3コミュニティ「No Border DAO」から発行されたこのトークンには、“民主主義をアップデートする試み”という大義があったのだが……。

「2月25日に『DAO』の母体であるYouTubeチャンネル『NoBoder』における新プロジェクト『Japan is Back』の一環として発行されたトークン。プロジェクトはアプリ内でユーザーから集積した意見を政策立案者に届けることが目的で、トークンはユーザーの貢献に対して付与されるインセンティブとしての役割がありました。なお、トークンに高市氏の名前が使用されたほか、公式HPでは高市氏の肖像イラストも利用されていましたが、《高市氏と提携または承認されているものではない》との免責事項もありました。

ただ、溝口氏は25日に出演したYouTube番組『REAL VALUE』の中で『高市さんサイドとコミュニケーションを取っている』と高市氏側との近さをうかがわせる発言をしていたほか、高市氏公認の後援会もSNSでプロジェクトを宣伝。そのため、一部で“首相の公認プロジェクト”との誤認が広がり、さらに高市氏が完全否定したことで、“詐欺行為”“高市首相の名前を無断で商用利用した”といった批判が噴出しました」（WEBメディア記者）

以降、溝口氏は対応に追われることになる。3日未明にXで《ちょっと待ってて。関係者と話してるから》と進捗を報告すると、同日朝には《おれたちの至らないところがわかってきました。もう少し整理した後にご報告します》とコメント。

そして同日夜、《事実確認と各所との調整に時間がかかっています。ご報告が遅れてしまい本当に申し訳ありません。時間はかかっても、責任を持って必ず最後まで誠実に対応します》と伝えたのだが……。溝口氏が代表を務める企業「WEIN/BACKSTAGE Group」の元広報でインフルエンサーの国木田さりまる氏（28）が、この投稿に反応したところ、その内容が波紋を呼ぶことに。

国木田氏は、溝口氏の投稿を引用リポストし、《昨日から一睡もせずに対応しているようです》と近況を説明。《私も広報という立場ではありましたが、私から報告出せるものは現状ございません》としつつ、《全部筒抜けだったらそれこそ問題なので、知らないふりをしているわけではございませんし、口封じをされているわけでもないので誤解なきようお願いいたします》と呼びかけた。

すると、責任者の溝口氏が“一睡もしていない”ことをあえて公表した点をめぐって、一部のユーザーから《こんな緊急事態に一睡もせず対応するのは当たり前》《同情誘ってるの？》などと批判が寄せられ、なかにはこんな指摘もあった。

《対応に追われて寝れないんじゃなくてぶるって一睡も出来ないの間違いでは？》

《会社の広報なのかな？だとしたら、この内容だと、やっぱり広報は機能していないんダネ》

いっぽう、国木田氏は退かず上記のリプライに対してこんな過激なトーンで応戦した。

《雑魚の考え方》

《ポケモンのアイコンでクソみてえなリプ送ってくんなよ》

なお、国木田氏は後に《震えてんだろって嘲笑を言われたから言い返してしまいました》と釈明。先のリプライがよほど腹に据えかねたことが伺えるが、会社トップの溝口氏が対応に当たる中、社員として波紋を広げるような国木田氏の対応に疑問の声も上がった。

《どれだけこの発言が自分たちのマイナスプロモーションになるかくらい普通に考えたらわかるし愚か者以外は感情を押し殺す場面なんだわ》

《ここで煽るとかちょっと意味わからないですね》

《この振る舞いに対して悪手であるとか、会社に与える影響とか想像できないんですよね。貴方が信奉する溝口さんにも迷惑をかけていると思いますよ》

一連の投稿が反響を受けたためか、国木田氏は《お騒がして申し訳ございません》と謝罪。溝口氏は4日に高市氏やプロジェクト賛同者に対して謝罪し、補償の方針や検証委員会の設置について、専門家を交えながら教義を重ねていくと説明している。