このところ少しずつ暖かい日が増えてきましたね。



3月に入り、春は一歩ずつ近づいてきています。



神山町で今、梅の花が見ごろを迎えていると聞いて、3日に佐々木さんが行ってきました。

（佐々木気象予報士）

「春の天気は変わりやすい、きょうはあいにくの雨ですが、雨に煙る梅の花も風情があります」

「ここは神山町阿野の阿川梅の里、約1万本の梅が今見ごろを迎えています」

「白やピンクの柔らかい花の色を見ると、春の訪れを感じます」

（阿川梅まつり実行委員会事務局・森敏 さん）

「今ちょうどほぼ満開で、どちらに回っても満開の状況が見られます。今年は花の色合いがきれいに感じる」

「いつも色が薄い年もあるし、見苦しい色合いのときもあるけど、今年は梅のピンクの色がきれいに見えるような気がする」

（佐々木気象予報士）

「白い梅は水のよう、赤い梅は火のよう」

「この辺り一帯は、色とりどりの梅の花で燃え盛っています」

（見に来た人）

「花にね、しずくがたくさんついて、いつもじゃない梅の花が見られて」

「空気もここはよくて、すっごく心が洗われるみたいな、静かな梅の花とウグイスの声を聞きに来ました」

（佐々木気象予報士）

「こちらのピンクのしだれ梅、近づいてみるとまだたくさん蕾があります。見ごろはこれからのようです」

「阿川梅の里の梅まつりは、3月15日まで開かれています」



この時間は阿川梅まつりの話題、佐々木さんの取材でした。