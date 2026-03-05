約1万本の梅が見ごろ 神山町・阿川梅の里【徳島】
このところ少しずつ暖かい日が増えてきましたね。
3月に入り、春は一歩ずつ近づいてきています。
神山町で今、梅の花が見ごろを迎えていると聞いて、3日に佐々木さんが行ってきました。
（佐々木気象予報士）
「春の天気は変わりやすい、きょうはあいにくの雨ですが、雨に煙る梅の花も風情があります」
「ここは神山町阿野の阿川梅の里、約1万本の梅が今見ごろを迎えています」
「白やピンクの柔らかい花の色を見ると、春の訪れを感じます」
（阿川梅まつり実行委員会事務局・森敏 さん）
「今ちょうどほぼ満開で、どちらに回っても満開の状況が見られます。今年は花の色合いがきれいに感じる」
「いつも色が薄い年もあるし、見苦しい色合いのときもあるけど、今年は梅のピンクの色がきれいに見えるような気がする」
（佐々木気象予報士）
「白い梅は水のよう、赤い梅は火のよう」
「この辺り一帯は、色とりどりの梅の花で燃え盛っています」
（見に来た人）
「花にね、しずくがたくさんついて、いつもじゃない梅の花が見られて」
「空気もここはよくて、すっごく心が洗われるみたいな、静かな梅の花とウグイスの声を聞きに来ました」
（佐々木気象予報士）
「こちらのピンクのしだれ梅、近づいてみるとまだたくさん蕾があります。見ごろはこれからのようです」
「阿川梅の里の梅まつりは、3月15日まで開かれています」
この時間は阿川梅まつりの話題、佐々木さんの取材でした。