子ザルのパンチくん、“新しい子ザルの友達ができた”飼育員が近況を報告 ワンパクな姿に反響「保育園の連絡帳だ」「かわいすぎ」
千葉県・市川市動植物園が1日、公式Xを更新。話題を集めるニホンザル・“パンチくん”ことパンチの近況を報告し、母親代わりだったぬいぐるみなしで“新しい子ザルの友達”と遊ぶ姿を公開した。
【写真】「オランママ寂しくなるね」新しい友達と一緒に遊ぶ子ザルのパンチくん
投稿では、飼育員が「少し鼻を擦りむいてしまったようなので軽く消毒をしました。ごはんはモリモリ食べていますし、相変わらずのワンパクっぷりですね。新しい子ザルの友達もでき、とても楽しそうに遊んでいました」と近況を明かし、楽しそうに遊ぶ姿を披露している。
成長していく姿に、コメント欄には「新しい友達が出来て良かった」「パンチくんのコミュ力はすごい!!」「相変わらずかわいすぎです」「保育園の連絡帳だ」「オランママ寂しくなるね」などと反響が寄せられていた。
同園では、子ザルのパンチがオランウータンのぬいぐるみ“オランママ”を引き連れながら、サル山の群れになじもうとする姿が話題を集め、人気者となっている。
