子ザルのパンチ （C）ORICON NewS inc.

　千葉県市川市動植物園が1日、公式Xを更新。話題を集めるニホンザル・“パンチくん”ことパンチの近況を報告し、母親代わりだったぬいぐるみなしで“新しい子ザルの友達”と遊ぶ姿を公開した。

　投稿では、飼育員が「少し鼻を擦りむいてしまったようなので軽く消毒をしました。ごはんはモリモリ食べていますし、相変わらずのワンパクっぷりですね。新しい子ザルの友達もでき、とても楽しそうに遊んでいました」と近況を明かし、楽しそうに遊ぶ姿を披露している。

　成長していく姿に、コメント欄には「新しい友達が出来て良かった」「パンチくんのコミュ力はすごい!!」「相変わらずかわいすぎです」「保育園の連絡帳だ」「オランママ寂しくなるね」などと反響が寄せられていた。

　同園では、子ザルのパンチがオランウータンのぬいぐるみ“オランママ”を引き連れながら、サル山の群れになじもうとする姿が話題を集め、人気者となっている。