グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ダイラガーXV」を10月に発売する。価格は11,000円。

アニメ『機甲艦隊ダイラガーXV』より、「ダイラガーXV」がMODEROIDシリーズで立体化。全高約200mmで各関節可動で様々なポージングが可能となっている。

劇中のラガーマシン15体による合体を余剰パーツなしで再現でき、ラガー・スウォード、ダイラガーランサー（長・短）、スピンカッター、交換用手首が付属する。

ダイラガーランサーは劇中の演出に合わせ、発光エフェクトをイメージしたクリアパーツ成形となっている。ダイラガーキルダーは着脱可能で、スピンカッター同様手に持たせることができる。

各チームのラガーマシンによる「クウラガー」「リックラガー」「カイラガー」への合体も再現できる。

MODEROID ダイラガーXV

2026年10月 発売予定

価格：11,000円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約200mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作 柳在健（GOD BRAVE STUDIO）

制作協力：mffp

TM & (C) World Events Productions, LLC. Under license to Classic Media, LLC.

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。