アニメ『機甲艦隊ダイラガーXV』より「MODEROID ダイラガーXV」が10月に発売
【MODEROID ダイラガーXV】 10月 発売予定 価格：11,000円
2026年10月 発売予定
TM & (C) World Events Productions, LLC. Under license to Classic Media, LLC.
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ダイラガーXV」を10月に発売する。価格は11,000円。
アニメ『機甲艦隊ダイラガーXV』より、「ダイラガーXV」がMODEROIDシリーズで立体化。全高約200mmで各関節可動で様々なポージングが可能となっている。
劇中のラガーマシン15体による合体を余剰パーツなしで再現でき、ラガー・スウォード、ダイラガーランサー（長・短）、スピンカッター、交換用手首が付属する。
ダイラガーランサーは劇中の演出に合わせ、発光エフェクトをイメージしたクリアパーツ成形となっている。ダイラガーキルダーは着脱可能で、スピンカッター同様手に持たせることができる。
各チームのラガーマシンによる「クウラガー」「リックラガー」「カイラガー」への合体も再現できる。
MODEROID ダイラガーXV
2026年10月 発売予定
価格：11,000円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約200mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作 柳在健（GOD BRAVE STUDIO）
制作協力：mffp
※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。