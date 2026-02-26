犬の鼻が濡れている主な理由

犬の鼻がいつも湿っているのは、病気ではなく自然なことがほとんどです。その理由には、生きていく上で重要な役割が関係しています。

ここでは、犬の鼻が濡れている主なしくみと、その目的についてわかりやすく解説します。

体温調節とニオイを感じ取るため

犬は鼻の湿り気を利用して、空気中のニオイ分子を効率よくキャッチしています。また、鼻の表面から少量の汗をかくことで体温調節もしているのです。

この湿り気は、健康な犬にとって自然で必要な状態といえます。

鼻を舐める習慣によるもの

犬は無意識のうちに頻繁に鼻を舐めます。これは情報収集の一環や、気持ちを落ち着かせる行動のひとつ。

唾液によって鼻が濡れているだけなので、心配はいりません。

周囲の湿度や気候の影響

湿度の高い日や雨の日、また暖かい部屋の中では、鼻が普段よりもしっとり感じることがあります。

逆に乾燥した室内では、一時的にカサつくことも。環境の影響は一過性であることがほとんどです。

注意すべき鼻の状態

犬の鼻は健康のバロメーターですが、「濡れているかどうか」だけで判断するのは危険です。

色・質感・行動の変化がセットで現れている場合は、体の不調が進行している可能性もあります。ここでは、見逃さずにチェックしたい鼻の異常を紹介します。

鼻水が黄色・緑色など色付きで粘り気がある

透明でさらっとした鼻水とは違い、黄色や緑色で粘り気がある場合は注意が必要です。

細菌感染や炎症が起こっていて、副鼻腔炎などの疾患を発症している可能性があります。くしゃみや元気消失を伴う場合は、早めに動物病院で診てもらいましょう。

鼻が異常に乾燥してひび割れている状態が続く

一時的な乾燥は問題ありませんが、長時間乾いたままの状態が続くのは要注意です。

脱水症状や発熱、体調不良が隠れていることがあります。元気がない、食欲が落ちている場合は早めの受診が安心です。

鼻をしきりに気にしてこすったり触ろうとする

前足で鼻を掻く、床や家具に擦りつける行動が続く場合、違和感や痛みを感じている可能性があります。

異物の侵入、皮膚トラブル、炎症などが原因になることも。出血や腫れが見られたら、自己判断せず獣医師に相談しましょう。

こんなときは動物病院へ

次のような症状が見られる場合は、すぐに獣医師に相談してください。

黄色や緑の鼻水が続く（2日以上） 鼻血が出る、血まじりの分泌物がある 呼吸が荒い、ゼーゼーヒューヒューといった異音がする 明らかに元気や食欲が落ちている

鼻の異常は呼吸器疾患や全身の病気の初期症状であることもあります。

まとめ

犬の鼻が濡れているのは、ごく自然な生理現象で、健康な証であることがほとんどです。しかし、鼻の色・質・分泌物の変化や、体調の変化とセットで現れる異常には注意が必要です。

「いつもと違う」と感じたときは、見逃さずに早めに確認して対応しましょう。日々のスキンシップの中で、鼻の状態をチェックする習慣が、愛犬の健康を守る第一歩になります。

(獣医師監修：葛野宗)