【エルサレム＝福島利之】インドのナレンドラ・モディ首相が２５日、イスラエルを訪問し、インドの首相として初めて国会で演説し、両国の緊密な連携をアピールした。

両国間では２６日に安全保障や貿易を巡る協定が交わされる予定だ。

モディ氏は演説で、２０２３年１０月のイスラム主義組織ハマスによる奇襲に触れ、「インドはこの瞬間も、この先も確信を持ってイスラエルと共に立つ」と述べた。「防衛と安全保障は重要な柱だ」とし、「不確実な世界で、信頼できる相手との強固な連携は極めて重要だ」と強調した。

これに対し、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は「我々は、全人類と自由な国家を脅かすイスラム過激派に直面し、鉄の同盟を築く」と宣言。安全保障や貿易、エネルギー、人工知能など広範な分野での協力強化に意欲を示した。

モディ氏のイスラエル訪問は、インドの首相として初めてとなった１７年以来。インドは中国やパキスタンに対抗する上で、イスラエルの武器などの先端技術の取得を重視する。一方、中東で「敵」に囲まれるイスラエルは、その周辺に友好国を持つことが防衛戦略上、重要だ。ネタニヤフ氏は、モディ氏を空港で出迎えて夕食会を開くなど厚遇して来訪を歓迎した。