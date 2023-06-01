新フラッグシップスマホ「Samsung Galaxy S26+」が発表！日本では久しぶりの大画面な+モデルが発売でSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載

新フラッグシップスマホ「Samsung Galaxy S26+」が発表！日本では久しぶりの大画面な+モデルが発売でSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載