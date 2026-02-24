

「ひな」ちゃん、「まつり」ちゃんが大集合！





3月といえばひなまつり！ 女の子の健やかな成長と健康、幸福を願うこの伝統行事にあやかって、【週プレ グラジャパ！】では3月8日（日）までの期間限定で「ひなまつり写真集セール」を開催します！ 名前に「ひな」や「まつり」がつくモデルのデジタル写真集24作品をピックアップ。期間限定30％OFFでお届けします！

それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！

「ひな」ちゃん、「まつり」ちゃんが大集合！

＊＊＊

【Iカップのプリンセス】小日向優花『やわらかく果てしなく』／撮影：岡本武志



小日向優花デジタル写真集『やわらかく果てしなく』／撮影：岡本武志





セール特価770円（税込）（3月8日まで）

福岡県を中心に活躍するアイドルグループ「Dear Princess」の人気メンバーで、抜群のプロポーションが注目されている小日向優花ちゃん。週プレでの初グラビアを収録したデジタル写真集『やわらかく果てしなく』は、迫力満点のバストを大胆に、いろんな衣装、いろんな角度で捉えた豪華な一冊。プリンセスをイメージしたアイドル衣装の下に隠された、とてつもない破壊力の武器。可愛さと表現力もピカイチです。福岡から全国へスター街道を走っていく彼女の幸福を「ひなまつり」にかけて願おう！



小日向優花デジタル写真集『やわらかく果てしなく』／撮影：岡本武志





【身長165ｃｍの八頭身美女】蒔埜ひな『やっぱりね。』／撮影：カノウリョウマ



蒔埜ひなデジタル写真集『やっぱりね。』／撮影：カノウリョウマ





セール特価770円（税込）（3月8日まで）

「ミスオリエンタル2023」で8つの賞を受賞し、週プレでグラビアデビューした蒔埜ひなちゃん。現在は各グラビア誌を席巻するほどの人気者に。身長165cmの八頭身という抜群のプロポーション。学生時代はバレーボールに打ち込み、春高バレーにも出場したアスリート。可能性しか感じない彼女。人気になるのも「やっぱりね」という感じでしょうか。どんな水着も着こなしてしまう彼女、めきめき、ぐんぐん成長中です！



蒔埜ひなデジタル写真集『やっぱりね。』／撮影：カノウリョウマ





【JLCオフィシャルサポーター】松本日向『風を切れ！』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）



松本日向デジタル写真集『風を切れ！』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）





セール特価770円（税込）（3月8日まで）

元HKT48のメンバーで、現在はJLCオフィシャルサポーターを務め、『ボートの時間！』（サンテレビ）にレギュラー出演中の松本日向さん。無類のボートレース好きな彼女の「ボートレース場でグラビアを撮りたい」という願いをかなえるため、今回、特別に許可をいただき撮影を敢行。風を切り、水しぶきが上がる臨場感が感じられる作品に仕上がりました。いつも目を輝かせ見ていた歓声が鳴りやまないあの場所で、目いっぱいに自分らしく。セクシーかつカッコよくたたずむ彼女の姿から目が離せません！



松本日向デジタル写真集『風を切れ！』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）





【グラビア界の"おひなさま"といえば】菊地姫奈『20th Anniversary Vol.2』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）、三瓶康友、藤本和典



菊地姫奈デジタル写真集『20th Anniversary Vol.2』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）、三瓶康友、藤本和典





セール特価770円（税込）（3月8日まで）

菊地姫奈ちゃんの20歳を記念して作られたアニバーサリーデジタル写真集！ Vol.2には、大学生になって初の撮り下ろしである『SUPER GIRL』（2023年）から、2024年3月にリリースされた『THIS IS JAPAN'S TOP IDOL 〜prologue〜』までの計5作品のアザーカットを収録。どれも完全未公開カットとなっています。すっかりオトナになった？堂々たる姫奈ちゃんにドッキドキ。当時あのグラビアから、泣く泣くカットされた写真の数々を見逃すな！



菊地姫奈デジタル写真集『20th Anniversary Vol.2』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）、三瓶康友、藤本和典





＊＊＊

SALE対象商品はまだまだあります。詳しくは以下のURLより特設サイトをチェックしてください！

★週プレ グラジャパ！ 特設サイトにて開催中！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/post/hinamatsuri2026】

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！