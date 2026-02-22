おトクなスーパーとしておなじみの「業務スーパー」。手に取りやすい価格に加え、ほかではなかなか見かけない商品がそろうのも魅力です。そんな業務スーパーに8年通い続けているのが、育児漫画家のモチコさん。今回は、業務スーパー初心者の人に向けて、「まずはこれを買えば間違いない！」という名品を教えてもらいました。コスパ重視&おいしさで選んだおすすめばかりなので、ぜひ参考にしてみてください！

まずは「定番商品」4つをチェック！安さに驚くこと間違いなし

安さで有名な業務スーパー。

【写真】注目すべき「オリジナル名品」5つ

「業務スーパーって安いんでしょ？ でも、なにがそんなにおトクなの？」

「安かろう悪かろうはちょっと不安…」

そんな方にまずおすすめしたいのが、どの家庭でも使用頻度の高い「定番商品」4つです。右上から時計回りに納豆62円、コンソメ358円、金の鶏だし218円、絹豆腐68円。安すぎます…！ 私は定番商品を、以下のような視点で選んでいます。

・気づけば何度もリピート

・毎週使うからこそ、コスパ重視で選びたい

なお、写真にあるの「金の鶏だし」と「コンソメ」は使いかけで失礼します…。でも、それだけリアルに使い倒している証拠ということでご容赦を。リアリティ重視です！

業務スーパーで買ってほしい！「オリジナル名品」5つ

続いて、業務スーパーでしか買えないオリジナル商品を紹介します。本当に魅力的な商品がたくさんあるので、今回は、迷って迷ってこの5点に絞りました…！

業務スーパーといえばの「有名どころ」から、わが家ではリピートしまくってるのに有名じゃないな…という「隠れ名品」まで。順番に紹介していきますね！

1：これぞ名品！ネギとショウガが香る「万能調味料」

姜葱醤（ジャンツォオジャン）は、業務スーパーといえばの名品。もう知っている人もいるかもしれませんが、やっぱりおいしいので紹介させてください！

こちらはネギとショウガが効いた万能調味料。油に細かく刻んだ具（おそらくネギとショウガなど）が入っています。味としては、塩味が強めです。

個人的には、卵かけご飯にかけて食べるのが好き！ とはいえ、炒飯や肉野菜炒めに、冷奴に…なんでも使えます。

2：甘みのある「キムチ」は日本人の舌に合う味！

キムチは日本人にも食べやすい、酸っぱさひかえめのお味。ほんのり甘さも感じます。

400g 入っていて、158円というお安さもありがたい…。

ご飯と一緒に食べても、キムチスープにしてもおいしいですよ。

3：意外と万能選手！困ったときは「プルコギ」

こちらが冷凍庫に入っていると、「とりあえずなにかしらの野菜とこれで、肉と野菜のバランスの取れたメインおかずができる」という安心感がすごいです。しかも薄い形状なので、冷凍庫の隙間にスッと収まるのもうれしい！

つくり方はパッケージに書いてあるので、それもありがたい…。春雨を入れてチャプチェにしたり、肉ジャガにアレンジしたりと、意外と使い勝手の幅が広いのも、リピ買いの理由です。

4：がっつり食べたい日は「煮豚」で丼ものに

やわらか煮豚は、パックの中に2〜3個ほどのお肉の塊が入っています。サイズとしては、子どものこぶしくらいでしょうか。タレもたっぷりです！

毎回、わが家では丼ものにしています。ご飯の上に、サニーレタスとスライスしたやわらか煮豚、目玉焼きをのせたら、見た目のインパクト抜群の煮豚丼が完成！

「肉が食べたい…」という欲望も叶えてくれます。

個人的に、調理のときのちょっとしたポイントが！ 冷蔵商品なので、パッケージの中で白い脂が固まっているのですが、その脂を軽く取って使うのがおすすめです。脂っこさが少し抑えめになって食べやすくなります。

5：冷凍とは思えない！卵ふわふわ「オムライス」

オムライスは、「え、これが冷凍なの！？」というクオリティー！ 卵がふわふわで、チキンライスもほどよい味つけで、1人のランチとしてよく食べています。

「どうせ冷凍＆レンチン調理でしょ？」という予想を、いい意味で裏切ってくれる商品です。

以上、業務スーパー初心者の方におすすめの、コスパよく手に入る定番品と、オリジナル名品の紹介でした。ぜひ好みに合わせてチェックしてみてください！

※ 店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージが異なる場合があります。