ハラペコラボ春限定♡宝石みたいな鉱物スイーツ特集

“ArtなFoodであそぶ”をテーマに掲げるメルティングポットハラペコラボから、ホワイトデーや春のギフトシーズンに向けた春限定スイーツが登場。ブランドを代表する鉱物モチーフの3商品が特集展開されます。卒業や送別などのセレモニーシーンにも寄り添う、心ときめくラインナップです。

宝石のカッサータ

「宝石のカッサータ～ショコラオランジェ～」は5,400円（税込）、内容量400g、缶サイズはヨコ16.8cm×タテ8.9cm×高さ5.4cm。

販売期間は2026年1月中旬～3月頃予定、賞味期限は2カ月以上あるものをお届け（冷凍-18℃以下保管）です。

リコッタチーズと生クリームのクリーミーな層に、ナッツや生チョコ、マシュマロ、オレンジピールを重ねた2層仕立て。

カットするとハートが輝く断面が現れ、ショコラの濃厚さと柑橘の爽やかさが広がります。リボン付きのオリジナル缶入りで、贈り物にもぴったりです。

鉱物ショコラ＆こうぶつヲカシ

「鉱物ショコラ4粒」は3,180円（税込）、内容量40g、箱サイズ11.5cm×11cm×3.5cm（外寸）。賞味期限は発送より2週間以上、販売期間は2026年2月中旬～3月予定です。

ブルーグレーの箱に白リボンをあしらい、長崎みかん×ミルク＆ダークチョコレート、鹿児島紫芋×ミルク＆ホワイトチョコレート、福岡生姜×ダークチョコレート、大分かぼす×ミルク＆ダークチョコレートの4種を詰め合わせ。

寒天を小刀で切り出した鉱物のような造形と、琥珀糖の食感、九州素材の味わいを楽しめます。

「Thank youのこうぶつヲカシカプセル3個セット」は1,980円（税込）。カプセルタイプの個包装こうぶつヲカシ3個入りで、賞味期限は発送より2週間以上。2026年2月25日販売開始、3月中販売予定です。

透明カプセルに“Thank you”のメッセージを添え、友人や職場でのお配りギフトにもおすすめです♡

春の贈り物にアートな甘さを

オンラインは公式ストアにて全国発送（送料別途）、店頭はハラペコラボ福岡店で販売。宝石のようにきらめくスイーツは、大切な人へのお返しや新しい門出を祝う贈り物にぴったり。

春限定の特別な味わいで、心に残るギフトタイムを演出してみてはいかがでしょうか。