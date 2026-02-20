お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）、博多大吉（54）が19日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。福岡吉本時代の苦い思い出を振り返った。

華丸は若手時代を振り返り「“おい、腐れ芸人！ロケ行くぞ”って言われてたよね」とスタッフらからのぞんざいな扱いを苦笑いで回顧。大吉「テレビ局のディレクターにね（笑）“おい、ごみ芸人！”って」と返した。

華丸は「スタジオ込みのギャラ5000円やったんですよ。拘束２日ですよ！」と嘆き。大吉「ああ、戻りたくない。二度と戻りたくない」と話し笑いを誘った。華丸は「“お前らみたいなもんが”って本当に言われたよね」と反応した。

デビューしてすぐ、福岡と熊本でレギュラー2本を抱えていた2人だが、実際は「週２のレギュラーでどっちも（ギャラ）5000円やから。週1万円なんよね。月4万円」と明かした大吉。

華丸も「ずっとバイトしている方が（稼げる）。でも“バイトしたらいかん。金借りろ”って消費者金融紹介されて…当時は借りやすかったから」と厳しい若手時代を振り返った。