偉大な兄を持つからこその葛藤…タレントのたけうちほのかが、複雑な心境を告白した。

【映像】ほのか「弟の方がかっこいい」兄・涼真＆弟・唯人

2月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組終盤、仕事において「どこまで女を捨てるか」ということが話題に。ゲストのたけうちは、バラエティ番組などで過激に攻めた振る舞いをしてしまう理由について、「きょうだいのこの段差を埋めたい」と、兄・竹内涼真との知名度やキャリアの差を意識していることを告白。「（女を）捨てた方が笑ってもらえる、気に入られると思って、痛いことしちゃったりする」と、過剰なサービス精神が空回りしてしまう苦悩を吐露した。

さらにたけうちは、「後々病みますけどね、自分でその姿見て」と、オンエア後の自己嫌悪についても言及。そんな彼女に対し、紅しょうが・稲田は「お兄ちゃんの良いところを100点の形で伝えたことで、（お兄ちゃんと）一緒くらい（自身の価値も）上がりましたよ」と、自身の安売りではなく、周囲を立てることで自分も輝いていたと絶賛。この“神アドバイス”に、たけうちは「本当ですね。本当に、本当に……」と救われたような表情を浮かべていた。