日本代表は決勝トーナメント1回戦で敗退することとなったサッカーW杯北中米大会。今回の奮闘で評価を上げた選手は少なくないが、選手以外にも一気に株を上げた人物が――。俳優の竹内涼真（33）だ。W杯では、日本テレビのスペシャルナビゲーターを務めた竹内。かつて東京ヴェルディのユースに所属していたこともあり、竹内の熱い中継は日本中を盛り上げた。「ゴールシーンでは立ち上がって全力で喜ぶなど、熱量あふれる姿が話題に