Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö#¹â»ÔÁáÉÄ ¤µ¤ó¤Ï¡Ö½÷À¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤Î¤«¡© °ìÉô¤ÎÇ§ÃÎ¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½Âå¤Îæ«¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¹â»ÔÁáÉÄ»á¤òÎã¤Ë¡¢ÀÊÌ¤ä·ÐÎò¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÉô¤ÎÂ°À¤À¤±¤ÇÁ´ÂÎ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢Êª»ö¤Î¼Â¼Á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤ÇÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÃË½÷Ê¿Åù¤¬¿Ê¤ó¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö½÷À¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤¹¤ë¡£½÷À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë½÷ÀÁíÍý¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤È¤·¡¢¡Ö´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¡Ø¥°¥êー¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡Ù¡×¤ä¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê¡Ö¡Ø³ØÎò¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡Ù¤ä¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡Ù¡×¤Ê¤É¤òÎã¼¨¡£²æ¡¹¤¬¤¤¤«¤Ë°ìÉôÊ¬¤Î¾ðÊó¤ÇÁ´ÂÎ¤òÈ½ÃÇ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ÇÁ´ÂÎ¤òÉÔÅö¤ËÄã¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖµÕ¤Î¸½¾Ý¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°ìÌÌÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢Æ±¹ñ¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ò¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤Ê¤¹É÷Ä¬¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¼ÂÂÖ¤ò¸«¸í¤é¤»¤ë»×¹Í¤Îæ«¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡ÖÆÃÄê¤ÎÂ°À¤òÂª¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼Â¼Á¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½÷À¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤¦À¯ºö¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾ðÊó¤¬°î¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î¥¤¥áー¥¸¤ËÎ®¤µ¤ì¤ºÊª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
