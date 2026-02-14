【鳥海翔】FPナナコさんコラボ！お金管理のプロから学ぶ収支管理について紹介します！
投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「FPナナコさんコラボ！お金管理のプロから学ぶ収支管理について紹介します！」と題した動画を公開。「保険を売らないFP」として活動するFPナナコ氏をゲストに迎え、NISAを始めてもなぜかお金が貯まらない人が陥る“落とし穴”と、その解決策について語った。
動画の冒頭、鳥海氏は「家計管理がちゃんとできてないのにNISAをやって、貯金が減っていく」という多くの人が抱える悩みを提示。これに対しナナコ氏は「せっかくやっているのに、生活費が足りなくて（NISAを）出しちゃうみたいな人もいる」と応じ、投資以前の家計管理の重要性を説いた。
ナナコ氏は、自身が「保険を売らないFP」としてYouTubeやメディアで活動するに至った経緯についても言及。もともとは税理士事務所に勤務しており、フリーター期間中に取得した簿記の資格を活かして「結婚までの腰掛け」のつもりで就職したところ、十数年働き続けることになったという意外な経歴を明かした。
その後、副業として始めたFPの仕事が多忙になったことで独立。特に、税金や社会保険が複雑に絡み合う「扶養」の問題について、ワンストップで相談できる専門家がいないことに着目したのが転機になったと語った。
多くの人がつまずく家計管理について、ナナコ氏は「家計簿から始める必要はまったくない」と断言。まずやるべきことは「固定費の把握」だとし、家賃、保険料、通信費、水道光熱費といった毎月固定で出ていく費用をリストアップすることを推奨した。
その上で、収入の50%を固定費が超えている場合は「貯まらないか、日々の生活が窮屈になるかのどっちか」だと指摘。固定費の見直しが最初のステップであると強調した。変動費については、「必要なもの」と「ゆとりのもの（嗜好品など）」の2つに分けるだけで良いとし、スーパーでの買い物でカゴを2つ使うといった具体的な工夫も紹介。手順を間違えなければ、無理な我慢をしなくても自然とお金は貯まるようになると締めくくった。
