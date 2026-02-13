アルペンスキー女子滑降で転倒

ミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降（8日）で激しく転倒し、左脚を骨折したリンゼイ・ボン（米国）がいかに重傷だったかが明らかになった。日本時間12日、米国のスポーツ内科医が自身のXに衝撃の写真とともに見解をつづった。

2010年バンクーバー五輪を制した41歳のボンは、大会直前に左膝前十字靭帯断裂などの大怪我を負いながら、ミラノ五輪に強行出場。序盤で激しく転倒して途中棄権となり、ヘリコプターで搬送された。

左脚を骨折しており、3度の手術を受けた。マイアミのオスティオパシックセンターに勤務する米国のスポーツ内科医、ジェシー・モース医師は、自身のXに「彼女が複数回の手術が必要だと言ったのは冗談ではなかった」「私がこれが『ひどい』骨折だと言ったのも冗談ではなかった」などとし、レントゲン写真を掲載した。

脛の骨などが完全に折れているのが分かる衝撃的な写真。同氏はボンのものではなく、別人のものであるとしたが、「彼女が直面している状況が伝わるだろう」とつづった。ボンはこれと同等の状態であると説明しているようだ。

「彼女の回復を心から願っている」と結んだ同氏。Xには「相当な大ケガだ」「悲しいことに、これは私がこれまで見た中でも最もひどい骨折だ。回復がうまくいくことを願っている」「うわ、マジか！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）