「ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体・決勝」（１０日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

日本は丸山希（２７）＝北野建設＝、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝で挑み、同種目初の銅メダルを獲得した。４年前の北京五輪でスーツ規程違反の悪夢を経験した高梨にとっては雪辱のメダルとなった。

激しいメダル争いの末、銅を獲得。二階堂のジャンプでメダルが決まると、高梨も両手を突き上げて喜んだ。ＳＮＳも「笑顔でいるのを見られただけで泣きそう」、「感動のジャンプをありがとう！」、「沙羅ちゃんがニコニコで嬉ちい」、「泣くぅぅぅぅ」、「報われて良かった」、「小林と高梨がメダル持ち帰れて良かった」などと反響を集めた。

１本目は女子ノーマルヒル銅メダリスト丸山が９７メートルを飛び、３位。２人目の２２年北京五輪金メダリストの小林は１００・５メートルだったが、上位国は軒並みビッグジャンプを揃え、５位に後退した。

高梨は３人目で９６・５メートルを飛び、再び３位に浮上。３人目の選手の中では３位の得点。課題としてきた飛型点も個人戦より伸ばし、順位を確認すると笑顔でカメラに手を振った。

４人目で登場した男子銅メダリストの二階堂が１０３メートルを飛び、首位スロベニアと９・７点差の２位に浮上した。

２本目、丸山は９７メートルで３位に後退したが、控室で高梨は拍手。小林は９８・５メートルで繫ぎ、再び２位に浮上した。重圧のかかる中で高梨は力強い踏み切りから９７メートルを飛び、丸山、小林のもとへ辿りつくと、ハイタッチを交わし笑顔がこぼれた。「ごめんなさい」と呟いたが、しっかりと仕事を果たし、二階堂へとバトンをつないだ。

二階堂が１０１メートルの大ジャンプで表彰台を決めた。メダルが決まった瞬間、高梨は両腕を突き上げて歓喜した。