【旅ラン】脳科学者・茂木健一郎が冬の新大阪を駆け抜ける
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、「#旅ラン 新大阪、雪が降りそうな朝、野生の鳥たちとたわむれながら走る。２０２６年２月７日出走。」と題した動画を公開しました。雪の予感がする早朝の新大阪を舞台に、旅先でのランニング「旅ラン」の様子を伝えています。
動画は、太平洋側でも雪が降るかと予想される寒い朝の新大阪駅からスタートします。茂木氏は、気温が低く湿気があることで生じる「雪の予感」という知覚認識について解説。これは人類が進化の過程で身につけた能力の一つだと語りました。走り慣れた新大阪の街並みを進み、以前にも訪れたことがあるという北中島公園へ向かいます。公園では、寒さに耐える鳩の群れと遭遇し、野生生物のたくましさに触れる場面も見られました。
茂木氏は、発展を続ける大阪駅周辺と比較して、新大阪エリアには「古き良き状態」が残っていると指摘します。旅先を走ることで、その土地ならではの空気感や、普段は見過ごしてしまうような風景を発見できるのが「旅ラン」の魅力のようです。
今回の動画は、出張や旅行先での新しい時間の使い方を提案してくれます。いつもの街とは違う道を走ることで、心身ともにリフレッシュできるヒントが得られるかもしれません。
YouTubeの動画内容
関連記事
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。