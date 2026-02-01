【ディズニーストア】ルシファーやフィガロにフィーチャーした「猫の日」新コレクション！
2月22日の「猫の日」にちなんで、『シンデレラ』のルシファーや、『ピノキオ』のフィガロをモチーフにした新コレクションを、ディズニーストア店舗で2月6日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して2月3日（火）より順次発売、ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で2月2日（月）12：00〜2月3日（火）7：00の先行販売される。
ディズニーストアから、2月22日の「猫の日」にちなんで、『シンデレラ』のルシファーや『ピノキオ』のフィガロをモチーフにした新コレクションが登場。ジャックとガスを追いかけるルシファーや、金魚のクレオと遊んでいるフィガロなど、キャラクターの愛らしい仕草を詰めこんだデザインがポイント。グレーやベージュを基調に、アンティークタッチでシックな雰囲気に仕上げている。
大きめリボンがキュートなぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、にやりとしたルシファーと、ぱっちりした目が印象的なフィガロ、それぞれの表情にも注目。さらに、モノトーンで、日常に取り入れやすいファッションアイテムも豊富に展開。ルシファーの迫力満点の表情がポイントのカーディガンや、スタイリングの幅が広がる上品なスカーフなどが揃う。シークレットコレクションには、2匹のチャーミングな仕草を描いたがまぐちタイプのポーチとロケットチャームキーチェーンが登場する。
また、「猫壱」と共同企画した、ルシファーをデザインした猫用アイテムも登場。つめとぎとベッドの2WAYで使えるバリバリボウルは、ジャックとガスを追いかけるルシファーの姿や、底面にはルシファーの1日の様子を描いたストーリーテリングなデザイン。お掃除中や使わない時は、立て掛けておくだけでおしゃれな雰囲気に。
猫用おもちゃのキャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2は、さまざまなポーズのルシファーをプリントし、まるで猫がルシファーと遊んでいるように見える楽しいデザイン。付属のスティックは、ネズミのしっぽをイメージしたふわふわスティックと、シンデレラをイメージしたブルーのシャカシャカスティックの2本セット。
そして、ディズニーの猫キャラクターをモチーフに、遊び心あふれる仕掛け付きのぬいぐるみキーチェーンが登場。ラインナップは、ルシファー、フィガロ、『おしゃれキャット』のマリー、ベルリオーズ、トゥルーズの全5種。毛糸玉を引っ張ると体がぶるぶると揺れ、夢中になって毛糸玉を追いかけているかのような愛嬌たっぷりの動きが楽しめます。ころんとした丸みのあるシルエットもポイント。バッグや鍵などに付けても癒やされるアイテムだ。
（C） Disney
