モーニング娘。’２６の公式Ｘ（旧ツイッター）が３１日に更新され、メンバーの小田さくらがインフルエンザＢ型に感染したため、この日の広島公演、２月１日の福岡公演を欠席すると発表した。ハロー！プロジェクトではインフルエンザの罹患者などが続出し、全グループが総出演する上記のコンサートで計１０人が欠席する事態になっている。

モー娘。のＸでこの日、所属事務所のアップフロントプロモーションが小田の感染を報告。「メンバーの小田さくらですが、昨夜遅くから発熱、悪寒、倦怠感などの症状がみられた為、抗原検査を行ったところ『インフルエンザＢ型』の陽性反応が認められました」と発表し、３１日の広島・上野学園ホール、２月１日の福岡・福岡サンパレスホテル＆ホールで行うハロプロコンサートの欠席を発表。「急なご報告となりファンの皆様ならびに関係各位にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

ハロー！プロジェクトは今月２日から、全グループが総出演するコンサートツアーを開催中。全国７都市を回り、３１日に広島公演、２月１日に福岡公演を行う。しかし各グループで欠席者が続出。小田の他にも３１日現在で、「ロージークロニクル」小野田華凜、「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」江口紗耶と西田汐里、「つばきファクトリー」河西結心と小野瑞歩、「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」川嶋美楓と段原瑠々が、インフルエンザＢ型のため欠席。また、「つばきファクトリー」小野田紗栞は咽頭炎で、「モーニング娘。釻２６」野中美希は腰椎椎間板ヘルニア（野中は２月１１日の宮城公演、同２１日の北海道公演も欠席）で欠席することが発表されている。