アカデミー賞ノミネート『ブルームーン』、3.6日本公開決定 伝説の作詞家ロレンツ・ハートの人生を変えた一夜の物語
本年度アカデミー賞オリジナル脚本賞・主演男優賞にノミネートされているイーサン・ホーク主演、リチャード・リンクレイター監督の映画『ブルームーン』が、3月6日より日本公開となることが決まった。併せて、特報映像、ポスタービジュアル、予告編が解禁された。
【動画】伝説の作詞家を映し出す『ブルームーン』予告映像
本作は、「ザ・レディ・イズ・ア・トランプ」や「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」などで知られる実在したブロードウェイの伝説的作詞家ロレンツ・ハートが訪れたパーティーで繰り広げられる、たった一夜の物語。リンクレイター監督が自身の原点とも言える「会話劇」に立ち返った作品だ。
作曲家リチャード・ロジャースが、長年タッグを組んでいた作詞家ロレンツ・ハートに代わる新たな相棒と組んだ初めてのミュージカル『オクラホマ！』の初演の夜、1943年3月31日。ハートはブロードウェイのレストラン「サーディーズ」で行われたパーティーに招待されていた。ハートが抱える焦り、嫉妬、憧れ、恋、全ての感情が舞い降り、そして笑いと切なさに溶けていく−。
ロレンツ・ハートを演じるのは、リンクレイター監督の作品に数々出演してきたイーサン・ホーク。ハートが思いを寄せるエリザベス役にはマーガレット・クアリー。ハートが信頼を寄せる相談相手エディ役にはボビー・カナヴェイル。そしてハートのかつての相棒リチャード・ロジャース役をアンドリュー・スコットが演じる。
長年タッグを組んできたリンクレイター監督とイーサン・ホークの再タッグで生まれた本作は、歳月を重ねてきた二人の関係性を映し出し、彼らが得意とするすべてを見事に体現した作品として高い評価を受け、各国の映画賞で22ノミネート、8冠を達成。ゴールデングローブ賞では作品賞（コメディー／ミュージカル部門）・主演男優賞にノミネート。さらに本年度アカデミー賞オリジナル脚本賞・主演男優賞へのノミネートを果たし、米アカデミー賞最有力とも評される。
予告映像では、かつての相棒が成功を収めた夜、サーディーズのバーで愛と嫉妬、そして憧れが交錯する自身の感情と向き合う、伝説の作詞家ロレンツ・ハートの姿が映し出される。
ポスタービジュアルには、ロレンツ・ハートと、思いを寄せる相手であるエリザベスの仲むつまじい様子が切り取られ、今にも二人の会話が聞こえてきそうな一枚に仕上がっている。
映画『ブルームーン』は、3月6日より全国公開。
