クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【一番手放したくない車は…】ロードスター･LBXモリゾウRR･プレリュード比較! 3台買ってどれがお気に入り? 外装･内装･加速･燃費･実用性･走りなどメリット･デメリットは?」と題した動画を公開。自身が所有するマツダ「ロードスター」、レクサス「LBXモリゾウRR」、ホンダ「プレリュード」という3台のスペシャリティカーを比較し、それぞれの魅力と選び方の哲学を語った。



ワンソクTube氏は、リセールバリューだけでなく、純粋に「好き」という気持ちで車を選んでいると前置きし、3台の個性を多角的にレビューした。まず、趣味性という観点で最も高く評価したのはマツダ「ロードスター」である。「3台の中ではダントツでロードスターが趣味性が強い車」と断言。オープンカーであり、2シーター、マニュアルトランスミッションという仕様は、実用性の低さと引き換えに、運転そのものを楽しむという非日常的な体験を提供してくれる唯一無二の存在だと位置づけた。



一方、レクサス「LBXモリゾウRR」は、GRヤリス譲りのハイパワーターボエンジンと4WDシステムを搭載し、「めちゃくちゃ速い」とその走行性能を絶賛。4ドアで後席も備えるため、日常的な利便性と圧倒的なパフォーマンスを両立した「欲張りな一台」と評価している。



ホンダ「プレリュード」については、優れた燃費性能と快適な乗り心地を評価。速さを追求する車ではないとしつつも、その美しいスタイリングとリラックスして運転できる安楽さから、「街のドルフィン」と表現し、日常に寄り添うスペシャリティクーペとしての価値を解説した。



最終的に、もし1台だけ残すならどの車かという問いに対し、ワンソクTube氏は「ロードスター」を選択。「（不便さも含めて）心を満たしてくれる豊かさがある」と語り、実用性やスペックだけでは測れない「趣味の車」としての本質的な魅力が、手放したくない最大の理由であると結論づけた。今回の比較は、車好きが自身の価値観と向き合い、最適な一台を見つける上での重要なヒントとなりそうだ。