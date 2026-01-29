お笑いコンビかまいたちが２８日にＡＢＣテレビで放送された「これ余談なんですけど…」に出演し、濱家が山内に「嫌やった時期」を明かした。

番組にはサバンナ八木、ザブングル加藤らが出演。八木はＦＰ１級、加藤は同２級と宅建の資格も持っていることを話した。宅地建物取引士の試験の２５年度合格率は１８・７％で、難関国家資格であると番組は伝えた。

八木は「宅建は難しい。実務もできる」と加藤を称賛。濱家は「宅建は山内もとろうとした時期あったよな」と相方に話題を振った。山内は「俺もとろうとして宅建の勉強したんですけど難しすぎて」と振り返った。「不動産会社で１年働くと５点免除がある。そういうのをしない限りはちょっと自力無理やなと。１年間、不動産業界で働こうかなと思った」と本気顔で述べた。

「５点のために！」とツッコミが相次ぐと、山内は「５点はぜんぜん違う。だいぶすごいです」と加藤の努力をたたえた。濱家は「嫌やったもんなあの時期」と山内を見た。「何が？」といぶかる山内に濱家は「楽屋でずっと宅建の本を読んでるの嫌やった。蛍光ペンを持って」としみじみと話した。