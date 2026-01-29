気分転換のためによく使われる道具の一つが「アロマオイル」です。アロマオイルにはさまざまな効能があるとされており、中にはリラックス効果がある製品もあります。SNS上では「寝るときにアロマオイルを使うようにしたら、前よりよく眠れるようになった気がします」といった声が上がっています。

就寝前にアロマオイルを使うと、よく眠れるようになるのは本当なのでしょうか。アロマオイルと睡眠の関係や就寝前にアロマオイルを使用する際の注意点などについて、上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。

アロマの香りが好きな人には役立つが…

Q.SNS上では「就寝前にアロマオイルを使うとよく眠れる」という内容の情報がありますが、本当なのでしょうか。理由も含めて、教えてください。

山本さん「アロマが好きな人とそうでない人とで変わってきます。アロマが好きな人であれば、香りがリラックス効果につながるため、スムーズな寝付きにつながると思います。他にも、アロマオイルをディフューザーなどにセットすることそのものが入眠儀式としての役割を担うことが期待できます。

毎日リラックスできる香りをかいでから寝ることを習慣付けると、その香りをかいだ瞬間に、眠りの時間であるということを条件付けることにもつながります。

しかし、アロマが苦手な人には、お勧めできません。苦手な香りをかぐことで交感神経が活発になり、寝付きが悪くなってしまいます」

Q.アロマオイルの香りが好きな人が、睡眠の質の向上のためにアロマオイルを使いたい場合、どのような製品を選ぶとよいのでしょうか。

山本さん「一番大事なことは、自分が好きな香りを選ぶことです。『この香りは好きだな』『リラックスできるな』という香りを選ぶのが一番良いと言えるでしょう。アロマオイルの箱などに『リラックス作用』と書いてあったとしても、その香りがそもそも自分にとって不快に感じる香りだった場合、逆効果になってしまいます。作用などにあまりとらわれず、自分の好きな香りを選ぶのが良いでしょう」

Q.就寝前にアロマオイルを使う際の注意点について教えてください。

山本さん「注意点としては、香りをできるだけ薄め、ほのかに感じる程度の濃度に保つことが挙げられます。他には『密室での使用を避ける（換気をする）』『アロマディフューザーを使う場合はタイマー機能を活用する』といったことも挙げられます。アロマオイルの成分は自然由来のものが多いので、持病や体質によっては使えない場合があります。既往症のある人や妊娠中の人、授乳中の人は医師や専門家に相談した上で使うべきでしょう。

また、アロマオイルは医薬品ではないため、睡眠に対する作用について過度に期待しないことも大切なことです。あくまでもリラックス効果によって間接的に睡眠の質が上がっているもので、補助的なものだと思って使っていただければと思います」

アロマオイルの香りが苦手な人の場合、就寝前に使うとかえって睡眠の質を低下させてしまう可能性があるといいます。また、就寝前にアロマオイルを使用する場合は換気を行うとともに、アロマディフューザーを使う場合はタイマー機能を活用しましょう。