¡Ú¥¹¥«¥Ã¤ÈÌ¡²è¡Û¡Ö²Ã³²¼Ô¤ÎÌ¤Íè¤è¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î¸½ºß¤À¤í¡×¾¯Ç¯ÈÈºá¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò°ì³å¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬»É¤µ¤ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
ºòº£¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥¨¥ó¥É¥¦¤µ¤ó¡£¡Ö¤â¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤é¡©¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ÍÎ²ð¸¤(@yohsuken)¤µ¤ó¤Î¡ÖÈ¿µÕ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¥¨¥ó¥É¥¦¤µ¤ó¡×¤¬ÄË²÷¤À¡£¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ä¾¯Ç¯ÈÈºá¡¢ÊÐ¸þÊóÆ»¤ä¥¢¥ó¥Á¤Ë¤âÀµÌÌ¤«¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ø¤ÎÈéÆù¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÉ¼Ô¤Ë¤Ó¤ó¤Ó¤ó¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¡ÖÈ¿µÕ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¥¨¥ó¥É¥¦¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¶õµ¤¤ò±Ô¤¯ÀÚ¤ê¼è¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÁÇËÑ¤Ê»×¹Í¼Â¸³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï7Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËSNSÅê¹ÆÍÑ¤Ë¡Ø¤â¤·×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿Äê·Á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌµ»ë¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤ÇÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤Èºî¼Ô¤ÎÍÎ²ð¸¤¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅª¼êË¡¤Ï¤¤¤Þ¤âÁÏºî¤Î³Ë¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¡×¤Î²ó¤ä¡Ö¤³¤É¤â¥Ï¡¼¥Í¥¹¡×¤Î²ó¡¢¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×¤Î²ó¤Ê¤ÉÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ËÈùÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ê¤¤²ó¤¬È¿¶Á¤¬Âç¤¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤¤¡¢µã¤±¤ëÏÃ¡×¤Ë¹¥´¶¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿ÅÀ¤ò°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤È¤·¤ÆÍÎ²ð¸¤¤µ¤ó¤Ïµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃæ¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¸ÅÂåÃæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£²È¡¢³°¸«¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤Î¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº¤µ¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸½¼Â¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤¬ºîÉÊ¤Ë¸ü¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£ÍÎ²ð¸¤¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥É¥¦¤µ¤ó¤ä¥±¥ó¥¸¥í¥ó¤¬¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤«¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç½Ð¤¿·ë²Ì¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Öºî¼Ô¤Î°Õ¸«¤È¿¿µÕ¤Ê¤³¤È¤ò¥¨¥ó¥É¥¦¤µ¤ó¤¬¸À¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼çÄ¥¤ÎÂåÊÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥é¡¼Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤ÄÍÎ²ð¸¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³°¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ¬¤Î¥Í¥¸¡×¤ä¡Ö¥¸¥´¥µ¥¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¿·ºî¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ï¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¤â³Î¤«¤ÊÉ¬Á³À¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÍÎ²ð¸¤(@yohsuken)
