1月23日に人気クリエイター「せりしゅん」のYouTubeチャンネル「スペシャルチャンネル」が更新され、人気YouTuber「中町兄妹」の「中町JP」と現役キャバ嬢「にじほ」のドライブデート企画が公開された。しかし高速道路でETCカードを忘れるトラブルがあり、車を運転していたJPが見せた態度が物議を醸している。

ドライブデートではJPがオープンカーの運転席に座り、にじほが助手席に。後部座席にはJPと親交の深いYouTuber「ジュキヤ」とカメラを回すスタッフが座り、2人のデートを見守った。

目的地の浅草に向かって、会話を楽しみながら車を走らせていたJP。しかし高速道路の入り口付近に差し掛かると、ジュキヤが「あ、待って、ETCないぞ」「多分あるかも、あるかも、あるかも」と動揺しはじめたのだ。

JPは「本当に？」と戸惑いつつも、ETCカードが車載器に挿入されているかどうか不明のまま、車は高速道路の料金所レーンに突入。すると警告音とともに開閉バーが降り、一行が乗る車は停止することに。

JPは「最悪。これ、どうすんの？どうすんの？これ」とあたふたし、車の窓開けてインターホンに「あ、ごめんなさい。（ETCカードが）入ってないの忘れてました」と話しかけた。しかし係員の声が聞こえなかったためか、「これ何、これ何、これ……。聞こえない、なんも聞こえない」と言いながら車を降りる。

係員から「ETCカードを対処していただいたら」と言われ、JPは「ETCカードないんですよね」と返答。係員から「あ、お持ちでない？」と聞かれると、別のスタッフが同乗していたと思われる後続車の方に移動し、「ねぇ、ETCカードある？」と聞いていた。

いっぽうジュキヤは、レーンで右往左往するJPの様子を見て「一番ダサい」などと大笑い。にじほもJPがETCカードを借りにいく姿を見て、「一番蛙化やん、これ。ドライブで」と苦言を呈していた。

後続車からETCカードを借りてきたJPは、再びインターホンに向かって「ETCカード取りました」と報告。係員から「ありました？」と確認されると、「ありました」と返答。しかしETC車載器の場所がわからず、「何、ETCカードってどこに挿れるの？」と再び混乱状態に。

ようやくセット完了したと思いきや、インターホンから「お客さま」と呼ぶ声が。JPは「もう、なんだよ」と不満を漏らしながら、インターホンの方へ。

係員から「車載器にちゃんとセットされたときはグリーンかブルーのランプが点灯すると思うんですけど」とエラーを指摘されると、なぜかJPは話の途中で上着を脱ぎ、そのままトランクの方へ回り込む。だが、すぐに係員から「お客さま」と呼び戻されていた。

その後、ETCカードを差し直して、無事にセット完了させることができたJP。車に乗り込むなり、「本当に寒〜！」とひと言。ジュキヤから「純平さん、これマズいって」と指摘されると、JPは「これに関しては、まぁまぁそうだね」と相槌を打っていた。

インターホン越しに係員から「（発進して）大丈夫ですよ、どうぞ」と案内され、JPは「はい」と答えて運転を再開。しかし、ジュキヤから「あいつ（係員）うるせぇ？」と投げかけられると、「うるせぇ、マジで」と真顔で悪態をついていたのだ。

ジュキヤは「お前、そんなこと言うな」と笑っていたが、トラブルをめぐる一連のシーンは視聴者の不評を買ってしまうことに。動画のコメント欄では、不快感を示す声が次のように相次いでいる。

《高速乗る前にETCが入ってるかの確認はしよう。後ろの車待たせるんだから、迷惑かかってるのに笑い事じゃないよ》

《そもそもETCカードの入れ方も分かんない奴が運転しないでください 今すぐ免許返納してください 後続車にも迷惑です》

《係員がうるせぇんじゃなく、お前が非常識なだけなんだわ。高速乗る前に確認しろや。あと、笑ってる他の奴等も笑い事じゃねぇからな。迷惑過ぎだろ》

《運転しない方がいい、ただの迷惑。交通の妨げになってることを理解できてない。ヘラヘラしてるのがよくわからない》（すべて原文ママ）

「JPさんが運転していたのは自分の車ではなかったようですが、高速道路を運転するのであれば、乗車前にETCカードの有無を確認するのは必須でしょう。動画ではレーンに入ってから車を発進させるまで、かかった時間は3分ほど。もし編集でカットされたシーンがあれば、実際にはもっと時間がかかっていた可能性もあるでしょう。

JPさんたちのトラブルによってどれくらいの車が待たされたかは不明ですが、ジュキヤさんら同乗者が笑って見ていたことにも批判が集まっています。JPさんもジュキヤさんに焚き付けられたとはいえ、サポートしてくれた係員に対する悪態は“逆ギレ”の印象を与えてしまいました」（WEBメディア記者）

JPといえば昨年2月、妹の中町綾とともに埼玉県・八潮市で起きた道路陥没事故をめぐる不適切な発言が炎上したばかり。JPは謝罪動画で「自分たちの意識の低さ、世間とのズレ、モラルのなさが原因だった」と反省していたが、今回の件はどのように受け止めているだろうか。