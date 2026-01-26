この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏が断言「トランプ氏と高市氏の差は個人の資質ではない」日本の“本当の課題”を指摘

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「トランプさんにはあって、高市早苗さんにはないもの、そこから考える私たちの課題。」と題した動画を公開。トランプ前米大統領と高市早苗氏を比較し、リーダー個人の資質ではなく、その活動を支える国家の「知的基盤」や組織力こそが日本の本質的な課題であると問題提起した。



動画で茂木氏は、トランプ氏が単位時間あたりの活動量が多いように見えるのは、個人の能力が突出しているからではなく、「リーダーを支える人たちの層の厚さ、優秀さが全然日本とアメリカでは違う」からだと分析。トランプ氏の行動の背景には、インテリジェンス機関や専門家集団による膨大なシミュレーションや政策立案といった、強力なサポート体制が存在すると指摘した。一方で、高市氏の活動が限定的に見えるのは、同様の支援体制が日本に欠如しているためであり、これはリーダー個人の資質の問題ではないと論じる。



茂木氏は、この問題の根源は日本の「知性」の捉え方にあると主張。「日本のその知のイメージっていうのが、例えばクイズで正解するとか、あるいは資格試験でなんか資格たくさん集めるとか、そういう本当にくだらない話に留まっている」と厳しく批判。国家の安全保障や外交、技術開発といった複雑な課題に対し、戦略的なオペレーションを立案・実行できる人材や組織が育っていないことが、リーダーの行動を制約していると述べた。



最後に茂木氏は、この課題は高市氏個人の責任ではなく、日本全体が抱える構造的な問題だと強調。「知性のイメージを日本は変えないとダメです」と強く訴え、偏差値や資格といった尺度ではなく、「自分たちのやれるオペレーションのまず範囲を広げて、その中でどういうことをやったらいいのかってことを準備するのが知性、実行するのが知性」であるとして、日本の知的基盤の再構築を求めた。