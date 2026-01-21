この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

10月に届いた「年金振込通知書」は確認した？放置すると損をする“介護保険料”の仕組みとは

元教員のファイナンシャルプランナー・秋山ひろ氏が運営するYouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【緊急解説】まだチェックしてない人へ…年金振込通知書はココだけ見て！」と題した動画を公開。10月に届いた「年金振込通知書」について、必ず確認すべきポイントを改めて解説した。



秋山氏は動画の冒頭で、今回の解説の結論は「介護保険料をチェックすること」だと断言する。

2025年10月に公開した同様のテーマの動画が120万回以上再生されたにもかかわらず、最近になって「今更ながら動画を見て、年金振込額と金額が違っていることに気づいた。介護保険料が高すぎる」という視聴者からのコメントが寄せられたという。

このことから、まだ情報が届いていない人がいると考え、緊急で動画を制作したと経緯を説明した。



秋山氏は、「行政の計算が100%正しいとは限らない」と指摘。過去に年金の過払いをめぐり、後から600万円もの返還請求をされて人生が狂ってしまった人のニュースを例に挙げ、行政のミスによって大きな不利益を被る可能性があるため、自分自身で通知書を確認することが重要だと訴えた。



では、なぜ10月に金額が変わるのか。秋山氏によると、特に65歳以上の人の「介護保険料」が10月から変更になることが主な理由だという。



65歳以上の介護保険料は前年の所得に基づいて決まるが、所得が確定するのは3月の確定申告の時期である。行政がその情報を処理し、実際の徴収額に反映させるまでにはタイムラグが生じるため、4月から8月までは仮の金額で天引きされ、10月から正式な金額での徴収が始まる仕組みになっていると解説した。



もし通知書を確認し、介護保険料が想定外に大きく変動していた場合は、年金事務所や「ねんきんダイヤル」に連絡して確認することを推奨。また、通知書自体を紛失してしまった場合でも、インターネットサービス「ねんきんネット」で確認が可能だと付け加えた。



秋山氏は、国や行政の制度は「申請しないともらえない」ものが多く、「知らない人が損をする仕組み」になっていると強調。定期的に届く通知書にしっかりと目を通し、自分の目で確かめる習慣の重要性を改めて訴え、動画を締めくくった。