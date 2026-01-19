◆新日本プロレス「永田裕志 Ｐｒｏｄｕｃｅ Ｂｌｕｅ Ｊｕｓｔｉｃｅ ＸＶＩＩ 〜青義変遷〜」（１８日、千葉・佐倉市民体育館）観衆１６９３

新日本プロレスは１８日、千葉・佐倉市民体育館で「永田裕志 Ｐｒｏｄｕｃｅ Ｂｌｕｅ Ｊｕｓｔｉｃｅ ＸＶＩＩ 〜青義変遷〜」を開催した。

メインイベントで１・４東京ドームでのデビュー戦でＥＶＩＬを破りＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取したウルフアロンがボルチン・オレッグ、矢野通、永田裕志と組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬと対戦した。

初のメインイベント登場となったウルフは、新日本プロレス入団を橋渡しした永田と初タッグ。合体ブレーンバスターなど息のあった連係を披露。試合は、２・１１大阪大会で挑戦を受ける成田と激しくぶつかったが最後は、１２分３８秒、逆三角絞めで東郷をギブアップさせ勝利した。

試合後は、初めてマイクを握り「佐倉市民体育館にお集まりのみなさん、はじめまして、プロレスラーのウルフアロンです！柔道引退して、新日本プロレスに入団するにあたり、永田さんには多大なるご恩を感じています。今日この場で、そのすべての恩を返せたと思ってませんが、こうやって同じリングの中で、マットの上で戦えて、最高の気分です！ 永田さん、今年で最後じゃないですよね？ まだまだこれからも、永田さんには教えてほしいことがたくさんあるので、これからも引き続きよろしくお願いします！」とアピールした。

続いて永田がマイクを握り、放送席で解説を務めた天山広吉、棚橋弘至社長がリングイン。全員で記念撮影し大会を締めくくった。

バックステージでウルフは「ありがとうございました。永田さんと……この新日本プロレスに入るきっかけを作ってくれ

たのは永田さんなんで、こうやって永田さんと同じリングの上で試合ができて、本当に感慨深い気持ちもありましたし、また１日１日しっかりと成長して、もっともっと強いプロレスラーになって、永田さんに恩返しできるようにこれからも頑張っていきます。まだまだ試合も続いていきますし、これからシリーズも始まるので気を抜かずにやっていきます。ありがとうございました」とコメントした。

初のメインに「やっぱりメインイベントで戦うっていうのは大きな言い方をすると、これから先何回もやっていきたいことなので。まぁ今日、この肌で感じることができたメインイベントの緊張感をしっかりと自分の中に落とし込んで、こういう場でも持ってる力を全て発揮できる選手になりたいと思いました」と明かしていた。

永田はウルフを「元気いいっすよね。荒削りなのもあるし、まだまだ。まぁ試合やっていけばボロが出るでしょうけど、でもしっかり地方巡業１発目仕留めてくれるんだから大したもんすよね。まぁこれからドンドン試合数をこなして、いっぱいボロ出してもいいんで、そうやって成長してほしいっすね」と期待していた。

◆ウルフアロンのこれまでの試合

▼１・４東京ドーム大会（ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦）

〇挑戦者・ウルフアロン（１２分５３秒 レフェリーストップ）王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・５大田区大会

マスター・ワト、〇ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（５分３７秒 テキサスクローバーホールド）ディック東郷●、ドン・ファレ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・１３「八王子実践高」大会（完全クローズド大会）

金丸義信、ＤＯＵＫＩ、○成田 蓮（７分５６秒 クロス式膝十字固め）田口隆祐●、矢野通、ウルフアロン

◆１・１８佐倉大会全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

藤田晃生、〇ロビー・イーグルス（７分５５秒 ディンゴストレッチ）ゼイン・ジェイ●、タイガーマスク

▼第２試合 ２０分１本勝負

永井大貴、〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（９分５５秒 レフェリーストップ）村島克哉●、マスター・ワト、ＹＯＨ

▼第３試合 ２０分１本勝負

〇金丸義信、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ（８分５１秒 足４の字固め）安田優虎●、田口隆祐、エル・デスペラード

▼第４試合 ３０分１本勝負

〇ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．（９分３０秒 デスバレーボム↓体固め）松本達哉●、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀

▼第５試合 ３０分１本勝負

小島聡、〇タイチ、石井智宏（１０分２８秒 デンジャラスバックドロップ↓体固め）嘉藤匠馬●、上村優也、海野翔太

▼第６試合 ３０分１本勝負

〇ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、グレート―Ｏ―カーン、カラム・ニューマン、ジェイク・リー（１５分０３秒 Ｉｍｐｅｒｉａｌ Ｐｒｉｓｏｎ）外道●、石森太二、高橋ヒロム、鷹木信悟、辻陽太

▼第７試合 ３０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、矢野通、〇ウルフアロン、永田裕志（１２分３８秒 逆三角絞め）ディック東郷●、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ