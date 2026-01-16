ÊñÃú¤Ç²æ¤¬»Ò¤ò¡È»ØÆ³¡É¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤¬°¤¯¤ÆÊü²Ð¡Ä¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×2¤Ä¤Î»´·à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ãæ³Ø¼õ¸³¥Ö¡¼¥à¡£º£Ç¯¤â¤¤¤è¤¤¤è¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¶µ°éµÔÂÔ¤Ç¿´¤òÉÂ¤ßÆþ±¡¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤âÉÂ¼¼¤Ç¡ÖÊÙ¶¯¡×¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¾¯½÷¤Ë»Ä¤ë¡È¿Æ¤ÎÀöÇ¾¡É¤Îº¯À×
¡¡Áá¤±¤ì¤Ð¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤«¤éÍÌ¾¿Ê³Ø½Î¤ËÄÌ¤¤¡¢¹ç·×¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤Î·î¼Õ¤ò¤«¤±¤Æ³ØÎÏ¤ò¹â¤á¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤¤¡¢¼õ¸³²ñ¾ì¤Ø¤ÈÄ©¤à¡£¤½¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤ä¿ô¤À¤±¤¬¡¢½Î¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Á¥é¥·¤ä²£ÃÇËë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ä¿ô»ú¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¼õ¸³¤ËÇÔ¤ì¤¿Ìµ¿ô¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼õ¸³¤òÌµÍý¶¯¤¤¤·¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Îº¨¤ß¤äÁþ¤·¤ß¤òÊú¤¯¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢»ä¤¬¸¶ºî¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÁKai¡×¤ËÏ¢ºÜÃæ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¶µ°éµÔÂÔ ¡½»Ò¶¡¤ò²õ¤¹¡Ö¶µ°éÇ®¿´¡×¤Ê¿Æ¤¿¤Á¡Ù¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤½¤ó¤Ê»Ò¶¡¤ò¿¿Ä¾¤Ë¸«¤Æ¤¤¿Âç¿Í¤ä¡¢¸µÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ó¥¬¤ò¸«¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¶µ°éµÔÂÔ¤Îµ¾À·¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¼«³Ð¤·¡¢ÈãÈ½¤ò¤¯¤ê¹¤²¤ë¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤âÅìÂçÁ°±Ø¤Ç43ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¿ÏÊª¤ÇÌµº¹ÊÌ¤ËÄÌ¹Ô¿Í¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£ÂáÊá¸å¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶µ°éÇ®¿´¤Ê¿Æ¤ËÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤ÈÈÈºá¤¬µ¯¤¤ë¤È¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶µ°éµÔÂÔ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¤Þ¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î¿È¤Ë¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿ÄË¤Þ¤·¤¤»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡×¤«¤éÍîÂè¤·¤Æ
¡¡ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶µ°éµÔÂÔ¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ»¦¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿»ö·ï¤À¡£2016Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡ÖÌ¾¸Å²°¶µ°éµÔÂÔ»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Î²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢Éã¿Æ¡¦º´ÃÝ·û¸ã¤À¡£Èà¤ÏÌô¶É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿Æ¤«¤é¤ÏÀ×·Ñ¤®¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¶¡»þÂå¤ÎÈà¤ÏÉã¿Æ¤ÎË¾¤ßÄÌ¤ê¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¤Ë°¦ÃÎ¸©¤ÎÌ¾ÌçÃæ¹â°ì´Ó¹»¡¦TÃæ³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬°ÅÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢ÊÙ¶¯¤â¿È¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯Âç³Ø¤Ø¤Ï¿Ê³Ø¤»¤º¤Ë±¿Á÷¶È¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Î¾¿Æ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ËÉÔ¼«Í³¤·¤Æ¤¤¤¿·û¸ã¤ËÂ¿Âç¤Ê·ÐºÑ»Ù±ç¤ò¤·¤¿¡£»Ò¶¡»þÂå¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±²á¤®¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎºáÌÇ¤Ü¤·¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£·û¸ã¤Ï·ëº§¸å¡¢ÎôÅù´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éºÊ¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹ÃË¤ò¼ø¤«¤ë¡£
¡¡Ä¹ÃË¤¬¾®³Ø4Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢·û¸ã¤Ï¤¢¤ë·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£Â©»Ò¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸TÃæ³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÂ©»Ò¤òÌ¾Ìç¹»¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤¬¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë
¡¡¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢·û¸ã¤Ï½Î¤ËÇ¤¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÉÕ¤¤ÃÀÚ¤ê¤ÇÄ¹ÃË¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¿Æ¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤òTÃæ³Ø¤Ø¹ç³Ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î³ØÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«°Õ¼±¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢·û¸ã¤Î´üÂÔ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤Î³ØÎÏ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·û¸ã¤Ï²¼¼ê¤ËÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤Ö¤ó¡¢¤¤¤éÎ©¤Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼¡Âè¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºÊ¤¬»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡ª¡×¤È²ðÆþ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ·û¸ã¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤ëºÝ¤Ë¿ÏÊª¤Ç¶¼¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÝ¤¬¤é¤»¤ì¤Ð²æÉð¼ÔÍå¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤Ï¤äÂ©»Ò¤òÌ¾Ìç¹»¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Æ»Ò¤ËÈá·àÅª¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£à¼õ¸³¤ÎÅ·²¦»³á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾®³Ø6Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î8·î¡¢·û¸ã¤ÏÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ëÂ©»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÏÅÏ¤ê18¡¦5¥»¥ó¥Á¤ÎÊñÃú¤ÇÄ¹ÃË¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¤Î¤À¡£Ä¹ÃË¤Ï½Ð·ìÂ¿ÎÌ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡·û¸ã¤Ï»¦¿Í¤Îºá¤ÇÂáÊá¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Ä¨Ìò13Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÆ¬¤ò¡Ä
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤¬Â©»Ò¤ò»¦³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂ©»Ò¤¬¿Æ¤ò»¦³²¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£2006Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡ÖÆàÎÉ¸©¥¨¥ê¡¼¥È¾¯Ç¯¼«ÂðÊü²Ð»ö·ï¡×¤À¡£
¡¡Éã¿Æ¤ÏÁí¹çÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤ë¶ÐÌ³°å¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡¢³«¶È°å¤ÎÌ¼¤ÇÌô²ÊÂçÂ´¤Î½÷À¤È¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤¹¤ë¡£´Ö¤â¤Ê¤¯2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ÎAÃË¤ÈËå¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÄí¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤ÏË¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É×ÉØÃç¤Ï¸±°¤À¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤¬DV¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£AÃË¤¬4ºÐ¤Î»þ¡¢Êì¿Æ¤ÏÉ×¤ÎË½ÎÏ¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤«¤Í¡¢ÍÄ¤¤Ëå¤À¤±¤òÏ¢¤ì¤Æ²È½Ð¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢AÃË¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡AÃË¤¬¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢Éã¿Æ¤Ï½÷°å¤ÈºÆº§¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤ËÃË¤Î»Ò¤È½÷¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢5¿Í²ÈÂ²¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ï½÷°å¤ÎºÊ¤ËDV¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ö¤óAÃË¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤¯¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¤·¤Ä¤±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°é¤Ë¤â¸ý¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¸·Ì¿¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¡£AÃË¤¬¥É¥ê¥ë¤Î²òÅú¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¤Ø¤ó¤Î¤ä¡ª¡×¤ÈË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÆ¬¤ò»É¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇAÃË¤¬Ä©¤ó¤À¤Î¤ÏÆàÎÉ¸©¤ÎÌ¾Ìç¡¦T³Ø±à¤À¤Ã¤¿¡£Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¡¢À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤ÎÃæ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤Ï¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤¬°¤¯¤Æ
¡¡T³Ø±à¤ËÆþ³Ø¸å¤â¡¢Éã¿Æ¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¤Ï¤Ä¤Å¤¤¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì¾ÌçÂç¤Î°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤³¤«¤é¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢AÃË¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÃæ³ØÂ´¶È»þ¤Ç³ØÇ¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾Ìç¹»¤ÎT³Ø±à¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÄ¶°ìÎ®¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£Éã¿Æ¤Ï¤¤¤éÎ©¤Á¤òÊç¤é¤»¡¢Ë½ÎÏ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤«¤é2¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿6·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÎÄê´ü¥Æ¥¹¥È¤¬ÊÖµÑ¤µ¤ì¡¢AÃË¤ÏØ³Á³¤È¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÅÀ¤è¤ê20ÅÀ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡½¡½¤³¤ÎÅÀ¿ô¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢Éã¤Ë°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¡£
¡¡AÃË¤ÏÂÎÈ³¤ò¶²¤ì¡¢È¾¤ÐºøÍð¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£6·î20Æü¡¢AÃË¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾Ã¤·µî¤Ã¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤«¤é¡¢¸áÁ°5»þº¢¡¢¼«Âð¤ËÌý¤ò¤Þ¤¤¤ÆÊü²Ð¤·¤¿¸å¡¢¤ï¤º¤«¤Ê½ê»ý¶â¤ò¼ê¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¤¤Î²È¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤ÏÉÔºß¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2³¬¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÑÊì¤È°ÛÊì¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¾Æ»à¤·¤¿¡£Äï¤Ï7ºÐ¡¢Ëå¤Ï5ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü¸å¡¢AÃË¤ÏµþÅÔ¤ÎÏ©¾å¤ÇÂáÊá¡£¾¯Ç¯±¡Á÷Ã×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Æó¤Ä¤Î»ö·ï¤òÊ¬¤±¤ë¤â¤Î
¡¡Éã¿Æ¤¬»Ò¶¡¤ò»¦³²¤¹¤ë»ö·ï¡¢»Ò¶¡¤¬¿Æ¤È¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ò»¦³²¤¹¤ë»ö·ï¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶µ°éµÔÂÔ¤¬¸¶°ø¤ÎÆó¤Ä¤Î»ö·ï¤òÊ¬¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡»Ò¶¡¤ÎÇ¯Îð¤À¡£¡ÖÌ¾¸Å²°¶µ°éµÔÂÔ»¦¿Í»ö·ï¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»Ò¶¡¤¬¿Æ¤ËÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Æ¤«¤é»¦³²¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆàÎÉ¸©¥¨¥ê¡¼¥È¾¯Ç¯¼«ÂðÊü²Ð»ö·ï¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¹»À¸°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤ÐµÕ¤Ë²Ã³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Æ¤ò»¦³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢µÔÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬½÷¤Î»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡½÷¤Î»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÏÓÎÏ¤Ç¤Ï¿Æ¤Ë¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢10Âå¤Î½ª¤ï¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Î¶µ°éµÔÂÔ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥¬¡Ø¶µ°éµÔÂÔ ¡½»Ò¶¡¤ò²õ¤¹¡Ö¶µ°éÇ®¿´¡×¤Ê¿Æ¤¿¤Á¡Ù¤Ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²È½Ð¤ò¤·¡¢´¿³Ú³¹¤Ç¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Îã³°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¼¢²ì¸©¤Çµ¯¤¤¿¡Ö°å³ØÉô9Ï²¿Í»¦¿Í»ö·ï¡×¤¬¤¢¤ë¡£°å³ØÉô¿Ê³Ø¤ò¸·Ì¿¤·¤Æ9Ï²¤Þ¤Ç¤µ¤»¤¿Êì¿Æ¤ò¡¢Ì¼¤¬»¦³²¤·¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ°ä´þ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌ¼¤¬30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é60ºÐ¶á¤¤Êì¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÏÓÎÏÅª¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¶µ°éµÔÂÔ¤òÈ¯Ã¼¤Ë¤·¤¿»ö·ï¤Ï¿ôÂ¿¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î·ëËö¤Ï¿Æ¤ä»Ò¶¡¤ÎÇ¯Îð¤ä¡¢´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëËö¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ø¶µ°éµÔÂÔ¡Á»Ò¶¡¤ò²õ¤¹¡Ö¶µ°éÇ®¿´¡×¤Ê¿Æ¤¿¤Á¡Ù¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎµÔÂÔ¤Î·Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÏÄ¤ó¤À¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÀÐ°æ¸÷ÂÀ¡Ê¤¤¤·¤¤ ¤³¤¦¤¿¡Ë
1977Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£2021Ç¯¡Ø¤³¤É¤â¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Î´ñÀ×¡Ù¤Ç¿·Ä¬¥É¥¥å¥á¥ó¥È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø°äÂÎ¡¡¿ÌºÒ¡¢ÄÅÇÈ¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡Ù¡Ø¡Öµ´ÃÜ¡×¤Î²È¡¡¤ï¤¬»Ò¤ò»¦¤¹¿Æ¤¿¤Á¡Ù¡Ø43²ó¤Î»¦°Õ¡¡ÀîºêÃæ1ÃË»ÒÀ¸ÅÌ»¦³²»ö·ï¤Î¿¼ÁØ¡Ù¡Ø¥ë¥Ý Ã¯¤¬¹ñ¸ìÎÏ¤ò»¦¤¹¤Î¤«¡Ù¡Ø¶µ°éµÔÂÔ »Ò¶¡¤ò²õ¤¹¡Ö¶µ°éÇ®¿´¡×¤Ê¿Æ¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¡£¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡£¥Þ¥é¥é¡¦¥æ¥¹¥Õ¥¶¥¤¤µ¤ó¤Î¹ñÏ¢±éÀâ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Ù¤Ê¤É»ùÆ¸½ñ¤âÂ¿¤¤¡£¡Ø¥ë¥Ý ¥¹¥Þ¥Û°é»ù¤¬»Ò¶¡¤ò²õ¤¹¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
