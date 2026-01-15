¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ê¥Ã¥Â¡×¤Î°Õ³°¤ÊÉ¾²Á¤«¤é¡ÖÉõ°õ¤Î½ñ¡×¤Î¶²ÉÝ¥®¥ß¥Ã¥¯¤Þ¤Ç ――¿¢¾¾¿É×»á¤¬¡ÖFF5¡×¤ÎBGM¤ò¸ì¤Ã¤¿¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öff vol.4¡×¥ì¥Ýー¥È
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ê¸½¡§¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤è¤ê1992Ç¯12·î6Æü¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖSFC¡×¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿RPG¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーV¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖFF5¡×¡Ë¤Î²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¶Ê²È¤Î¿¢¾¾¿É×»á¤¬¸ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öff¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¥Ã¥·¥â¡Ë ～¿¢¾¾¤¬²»³Ú¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©(²¾) vol.4¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î28Æü¡¢¼«Í³¤¬µÖhyphen¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¡¡»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢À¼Í¥¤Î¸ÍÄÍÍø³¨¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ëµ®½Å¤Ê¥Èー¥¯¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥·¥êー¥º¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤ºî¡ÖFF5¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡¢¼ã¤Æü¤Î¿¢¾¾¿É×»á¤Î¶ìÇº¤È¼Â¸³¡¢¤½¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤ò¼è¤ê´¬¤¯Ç®¶¸Åª¤Ê»þÂåÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÖFF5¡×¤Î²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¿¢¾¾¿É×»á¤È¸ÍÄÍÍø³¨¤µ¤ó
SFC²»¸»¤Ø¤Î¡Ö¼Â¸³¡×¤È¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¡ÖºÃÀÞ¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅö»þ¤ÎµÜËÜ¼ÒÄ¹¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤«¤Ï¤¼¤ÒÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¼¡¤ÎÏÃÂê¤Ï¡ÖFF5¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤È°Ü¤ë¡£
¡¡Á°ºî¡ÖFF4¡×¤Ç½é¤á¤Æ¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Î²»¸»¤Ë¿¨¤ì¤¿¿¢¾¾»á¤À¤¬¡¢¡ÖFF5¡×¤Ç¤Ï¤½¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö¼Â¸³¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°²»¸»¡×¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó»þÂå¤ÎÅÅ»Ò²»¡ÊPSG¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ËÜÊª¤Î³Ú´ï¤Î²»¤òÏ¿²»¤·¤ÆÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëSFC¡£¿¢¾¾»á¤ÏÅö½é¡¢¤è¤ê±Ç²èÅª¤Ç¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ë¶á¤¤²»³Ú¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¤¹¤®¤ä¤Þ¤³¤¦¤¤¤ÁÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÉèÌÌ¤ò½ñ¤¤¤Æ¥³¥ó¥µー¥È¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÈÖ¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä¤â¤¦¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¹ó¤¤½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¾å¤Ç¤Ï´°àú¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤Ï¤º¤Î¶Ê¤¬¡¢À¸¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥ëー¥È¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤¬Ëä¤â¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¹¤®¤ä¤ÞÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬·¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë1¤À¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿¢¾¾»á¤¬½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÊÙ¶¯¤ò°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¥í¥Ã¥¯¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Á¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥ª¥±¤È¥í¥Ã¥¯¤È¥·¥ó¥»¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿²»³Ú¡Ù¤³¤½¤¬¡¢ËÍ¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¡Ö³«¤Ä¾¤ê¡×¤³¤½¤¬¡¢¸å¤ËÀ¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¡Ö¿¢¾¾Àá¡×¤Î³ÎÎ©¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ÎÆü¤Î¼ºÇÔ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖFF5¡×¤Î¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏFF¥·¥êー¥º¤Î²»³Ú¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ñ¥é¥Çー¥¿¤ÇÄ°¤¯¡Ö¿¦¿Í·Ý¡×¤Î¿¼Ê¥
¡¡¤³¤³¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åö»þ¤Î³«È¯¥Çー¥¿¡Ê¥Ñ¥é¥Çー¥¿¡Ë¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤´¤È¤ËÊ¬²ò¤·¤ÆÄ°¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³ー¥Êー¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡£É®¼Ô¤¬ÆÃ¤ËÓ¹¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿ô¡¹¤À¡£
¡Ö¥ì¥Ê¤Î¥Æー¥Þ¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö2ËÜ¤Î¥Ùー¥¹¡×
¡¡¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÈþ¤·¤¤¡Ö¥ì¥Ê¤Î¥Æー¥Þ¡×¡£¿¢¾¾»á¤¬¡Ö°ìÈÖÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£SFC¤ÏÆ±»þ¤Ë8²»¤·¤«ÌÄ¤é¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Îµ®½Å¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ê¤ó¤È2²»¡Ê2¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤À¤±¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÊÒÊý¤Î²»¤ò¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤è¤êÈùÌ¯¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼þÇÈ¿ô¤â¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ë¥º¥ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë²ñ¾ì¤Ç¡¢¥Ùー¥¹¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤À¤±¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¡£1ËÜ¤À¤±¤À¤È¡¢Ê¿Ã³¤Ê¡Ö¥Öー¡×¤È¤¤¤¦²»¡£¤·¤«¤·¡¢2ËÜÌÜ¤ò½Å¤Í¤¿½Ö´Ö¡¢²»¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥È¥ì¥¹¥Ùー¥¹ÆÃÍ¤Î¡Ö²»¤ÎÍÉ¤é¤®¡×¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËìÔÂô¤Ç¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¿¦¿Í·Ý¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢Ã¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¢¾¾»á¤Ï¾Ð¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¡Öµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¡×¤³¤½¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±²¼¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ú¡ÚVideo Soundtrack¡Û¥ì¥Ê¤Î¥Æー¥Þ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーV¡Ë¡Û
¡Ö¥Þ¥ó¥Ü de ¥Á¥ç¥³¥Ü¡×¤Î¡Ö¤¦¤Ã¡ª¡×¤Ï¼êºî¤ê¡©
¡¡¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥Þ¥ó¥Ü de ¥Á¥ç¥³¥Ü¡×¤Î²òÀâ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¿¢¾¾»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢SFC¤ÎÍÆÎÌÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¥Þ¥ó¥Ü¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Çー¥¿¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇÈà¤¬¤È¤Ã¤¿¼êÃÊ¤Ï¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤Î¥Î¥¤¥º¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¡Ö¤¦¤Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦²»¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«¤ÎÀ¼¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»î¤·¤¿¤±¤É¥À¥á¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¡Ê¥·¥ó¥»²»¡Ë¤ÇÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡À©¸Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¹©É×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¥²ー¥à²»³ÚÀ©ºî¸½¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤È¶ìÏ«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¡£¡Ú¡ÚVideo Soundtrack¡Û¥Þ¥ó¥Üde¥Á¥ç¥³¥Ü¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーV¡Ë¡Û
²ñ¾ì¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¡ÖÉõ°õ¤Î½ñ¡×¤Î¿¿¼Â
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤â¸À¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÇÎ®¤ì¤ëÉÔµ¤Ì£¤Ê³Ú¶Ê¡ÖÉõ°õ¤Î½ñ¡×¡£¿¢¾¾»á¤¬¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¡¢ÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤¬²ñ¾ì¤ÎÈ¿±þ¤ÏÇö¤¤¡£Ã¯¤â¤¬¡Ö¤¿¤À¤ÎÉÔµ¤Ì£¤ÊBGM¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤À¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Î4¥È¥é¥Ã¥¯ÌÜ¤À¤±¤òÃ±ÆÈ¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä²»³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Äã¤¯¡¢²¡¤·»¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¡Ä¡Ä¥©¡Ä¡Ä¥©¥©¡Ä¡Ä¥§¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤¦¤á¤À¼¤Î¤è¤¦¤Ê²»¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¡¢¼Â¤ÏÃæÇ¯ÃËÀ¤ÎÀ¼¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶ËÃ¼¤Ë²¼¤²¤Æ²Ã¹©¤·¤Æº®¤¼¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¿¤«¤¬êÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È30Ç¯´Ö¡¢²æ¡¹¤Ïµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤¦¤á¤À¼¡×¤òÄ°¤«¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÌëÃæ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç°ì¿Í¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤È¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÉÝ¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¢¡¢º£¤Þ¤ÇÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¿¢¾¾»á¡£¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î¾×·âÅª¤Ê¡Ö¥¹¥¯ー¥×¡×¤Ë¡¢É®¼Ô¤ÎÇØ¶Ú¤â»×¤ï¤º´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¡ÚVideo Soundtrack¡ÛÉõ°õ¤Î½ñ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーV¡Ë¡Û
µÈ¾Í»û¡ÖÍå¿ËÈ×¡×¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤¿Æü¡¹ ――Ì±Â²³Ú´ï¤Ø¤ÎÆ´ØÝ
¡¡²ñ¾ì¤¬¡ÖÉõ°õ¤Î½ñ¡×¤Î±£¤·²»À¼¤ËÀïØË¤·¤¿¸å¡¢¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡Ö¼Â²È¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¡×¤ò³Ð¤¨¤ëÌ¾¶Ê¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Ê¤ë¸Î¶¿¡×¤À¡£
¡¡¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«°Û¹ñ¾ð½ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤½¤Î²»¿§¡£¥Ñ¥é¥Çー¥¿¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Þー¥À¥ë¥·¥Þー¤ä¥Ö¥ºー¥¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Åö»þ¤Î¥²ー¥à²»³Ú¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤Ì±Â²³Ú´ï¤Î²»¿§¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Îº¢¡¢µÈ¾Í»û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ØÍå¿ËÈ×¡Ù¤È¤¤¤¦Å¹¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¿¢¾¾»á¤Ï²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£Åö»þ¡¢µÈ¾Í»û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤ÎÅ¹¤Ï¡¢Ì±Â²³Ú´ï¤ÎÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¶µ¼¼¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ã¤Æü¤Î¿¢¾¾»á¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¥È¥ë¥³¤Î¸¹³Ú´ï¡Ö¥Ð¥°¥é¥Þ¡¦¥µ¥º¡×¤ò½¬¤¤¡¢Ì¤ÃÎ¤Î²»³¬¤ä¥ê¥º¥à¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£SFC¤È¤¤¤¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÀ©Ìó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î²»¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤«¡£¤½¤Î¼Â¸³Àº¿À¤Î¸»Î®¤Ï¡¢µÈ¾Í»û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¿¢¾¾»á¤é¤·¤¤¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤¬³Ú¶Ê¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ëÍ§¤Ø¡×¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú´ï¡Ö¥Ö¥ºー¥¡×¤ËµÚ¤ó¤À»þ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥Ö¥ºー¥¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¡Ø¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Ö¥ºー¥¡Ù¤È¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Î¡Ø¥Ö¥ºー¥¡Ù¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇØÃæ¤¬ÍÎÍü¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÊý¡×
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÇØÃæ¤¬Ê¿¤é¤Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Ö¥ºー¥¤À¤¬¡¢¿¢¾¾»á¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥®¥ê¥·¥ãÀ½¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµ®½Å¤Ê³Ú´ï¤ÏÈá·àÅª¤ÊºÇ´ü¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ²È¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥ºー¥¤ò²ñ¼Ò¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¸¼´ØÀè¤ÇÇÉ¼ê¤ËÅ¾¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤Î»þ¤Ë¥Í¥Ã¥¯¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤È¡ÖÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÀÞ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥¯¤òÀÜÃåºÞ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆóÅÙ¤È¸µ¤Î²»¤ÏÌÄ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ê¥Ã¥Â¡×VS¡Ö·èÀï¡×ÏÀÁè¤Ë½ª»ßÉä¡©
¡¡¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFF5¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆóÂç¥Ð¥È¥ë¶Ê¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ê¥Ã¥Â¤Î»àÆ®¡×¤È¡Ö·èÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Î¿¢¾¾»á¤ÎÈ¯¸À¤â¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ê¥Ã¥Â¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥«¥Ðー¤µ¤ì°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¡¢¿¢¾¾»á¼«¿È¤Ï¡ÖÀõ¤Ï¤«¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¥É¥é¥à¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤âÃ±½ã¤À¤·¡¢¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤â¼êÊÊ¤Ë¶á¤¤¡£¤â¤Ã¤È¹©É×¤·¤Æ¡¢¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿¶Ê¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡¢¤È¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿¢¾¾»á¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬½ÐÍè¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤¬¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ç¥¹ÀïBGM¤Î¡Ö·èÀï¡×¤À¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Î½Å¸ü´¶¡¢3Çï»Ò¤È4Çï»Ò¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÊÑÇï»Ò¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£¥Ñ¥é¥Çー¥¿¤òÄ°¤±¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¡Ê¥Í¥ª¥¨¥¯¥¹¥Ç¥¹Àï¤ÎÀïÆ®¶Ê¡Ë¡×¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤ë¡£¿¢¾¾»á¤Ï¡Öµ×¡¹¤ËÄ°¤ÊÖ¤¹¤È¡ØºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¡Ê¥Í¥ª¥¨¥¯¥¹¥Ç¥¹Àï¤ÎÀïÆ®¶Ê¡Ë¡Ù¤è¤ê¤â¡Ø·èÀï¡Ù¤¬¥é¥¹¥Ü¥¹¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ºî¤ê¼ê¤¬¡Ö¼êÊÊ¡×¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤¬°¦¤µ¤ì¡¢µ»¹ª¤ò¶Å¤é¤·¤¿¶Ê¤¬¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥º¥ì¤³¤½¤¬¡¢¥²ー¥à²»³Ú¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ú¡ÚVideo Soundtrack¡Û·èÀï¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーV¡Ë¡Û
¡Ö¥³ー¥Òー¤ÎÞ»¤ìÊý¡×¤Ë¸«¤ë¡¢¿¢¾¾¿É×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーº²
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤ÎQ&A¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¢¾¾»á¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê°ìÌÌ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Ãæ¤Ç¤âÉ®¼Ô¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥³ー¥Òー¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¡£
¡¡¼ÁÌä¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¥³ー¥Òー¤Ï¾å¼ê¤ËÞ»¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¿¢¾¾»á¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥³ー¥Òー¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÁêÅö¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ËèÄ«¡¢¼«¿È¤ÇÆ¦¤òÈÔ¤¡¢¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤ÇÞ»¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿¢¾¾»á¡£¤½¤Î¼ê½ç¤Î²òÀâ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç³Ú¶Ê¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËåÌÌ©¤ÇÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥³¥Ä¤Ï¤Í¡¢¡Ø¾Ç¤é¤·¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ªÅò¤òÃí¤°ºÝ¡¢Ê´¤¬¸ÆµÛ¤ò¤·¤ÆËÄ¤é¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¡£ËÄ¤é¤ß¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯¡¢¤·¤«¤·ÂçÃÀ¤Ë¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¿¢¾¾»á¤Ï¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ¤½¤Î¡Ö¸ÆµÛ¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ï¤ªÅò¤òÏÆ¤ÎÊý¤Ë¤âÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÅ¯³Ø¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤ªÅò¤òÃæ±û¤Ë¤Î¤ßÃí¤°¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡ÖËÍ¤Ï¤Í¡¢¤½¤ÎÊý¤¬´Å¤ß¤¬½Ð¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ÈÀå¤ò¿®¤¸¤Æ¡ÖÀµ²ò¡×¤òÃµ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ç¥¹¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤¤À¼¡Ö¥Õ¥¡¥Õ¥¡¥Õ¥¡¡Ä¡Ä¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Èー¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤±¤¿¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤Î²»¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤à¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¡Ê¥à¥¸¥«¡¦¥Þ¥ー¥ÊÅù¤Ç¤Î¼Â¸³¡Ë¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÞ»¤ìÊý¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤â¡¢´ûÂ¸¤Î¥ëー¥ë¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¿¢¾¾¿É×¤ÎËÜ¼Á¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ï¡¢´°À®·Á¡ÖFF6¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯
¡¡³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤Î»þ¹ï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡ÖFF5¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿¢¾¾»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦Áí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°ºî¡ÊFF4¡Ë¤Ç¥Ïー¥É¤ÎÆÃÀ¤ò¼êÃµ¤ê¤Ç³Ø¤Ó¡¢¡ØFF5¡Ù¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¼Â¸³¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤Î¡ØFF6¡Ù¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó»þÂå¤Î¡ØFF1¡Ù¤«¤é¡ØFF3¡Ù¤Ø¤Î¿Ê²½¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó»þÂå¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ø4¡Ù¡Ø5¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡Ø6¡Ù¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î´°À®·Á¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£¿¢¾¾»á¤Ï¡¢¼¡²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¡ÖFF6¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¡×¤À¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³«È¯¥Áー¥àÁ´°÷¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬´ñÀ×Åª¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¼Â¸³¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖFF5¡×¤ÎÌë¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¡²ó¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥·¥êー¥ººÇ¹â·æºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¡ÖFF6¡×¤ÎÈâ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢¼¡²ó¤Ï°ÛÎã¤Î¡Ö2Éô¹½À®¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Í½¹ð¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¸³¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖFF5¡×¤ÎÁÏºî¸½¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²æ¡¹¤Ï¤¢¤Î¡ÖFF6¡×¤Î½Å¸ü¤Ê¥ª¥Ú¥é¤ä¡¢¡ÖÍÅÀ±ÍðÉñ¡×¡¢¤½¤·¤Æº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼¡²ó¡¢1·î27Æü¡£ÅÁÀâ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï¤Þ¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ë½¸¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Îvol.4¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1·î24Æü¤Þ¤ÇºÆÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÀ»ïÆÉ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¢¡Öff vol.4¡×¥¢ー¥«¥¤¥ÖºÆÈÎ¥Úー¥¸
¢¨¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤Ï2·î3Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§nobiyoCoffee
¡Öff ～¿¢¾¾¤¬²»³Ú¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê²¾¡Ë¡×vol.5¡¢6¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§vol.5 1·î27Æü vol.6 1·î28Æü
³«¾ì¡§19:00
³«±é/ÇÛ¿®³«»Ï¡§20:00
¢¨¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¼«Í³¤¬µÖhyphen¤Î¸ø¼°X¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½Í½Äê
¢¢¡Ö¼«Í³¤¬µÖhyphen¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡ÚÂ®Êó¡Û- ¼«Í³¤¬µÖ hyphen (@hyphen_TY07) January 4, 2026
ff～¿¢¾¾¤¬²»³Ú¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©(²¾)～vol.5&vol.6³«ºÅ·èÄê¡ª
¼¡²ó¤Ï2²óÏ¢Â³¤ÇⅥ¤¬¥Æー¥Þ👏
Å¹Æâ´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó³«»ÏÆü¤Ï
vol.5 17Æü20»þ～
vol.6 18Æü20»þ～
¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹🙆¡ê️
»þ´Ö¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊý¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüup¤·¤Þ¤¹🙇¡ê️ pic.twitter.com/wI2B1wxQ0h
