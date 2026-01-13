全国高校サッカー選手権で初優勝を飾った神村学園（鹿児島）の主将のＤＦ中野陽斗（３年）が歓喜から一夜明けた１３日、スポーツ報知の取材に応じた。優勝の喜びもあるが、「思ったよりもいつもと変わらない」と冷静。「うれしさはありますけど、もう次のステージに向かっている」と、既に未来を見据えていた。

目まぐるしく時が過ぎていった。昨日は宿舎に帰り夕食を取ると、宿泊先のホテルからケーキが用意され、舌鼓を打った。今朝は日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」に出演するため、午前４時に宿舎を出発。ホテルでは１人部屋で、早朝の予定まで仮眠を取るかどうか迷った結果、睡眠を取らずに向かうことを決めた。中野は「眠いです…」としつつ「ありがたいです」と、優勝ならではの経験を味わった。

優勝した後には、祝福の連絡が１００件以上あったという。３回戦で敗れた昌平（埼玉）のＪ２湘南内定ＭＦ山口豪太からも、年代別代表での縁からメッセージが届いた。ＳＮＳでの反響も大きく、大会期間中にフォロワーは４０００人増加。決勝後には１５００人ほど増えたという。「自分もびっくりしている」と、反響の大きさに驚いている様子だ。

卒業後はＪ２いわきでプロ生活を始める。選手としての理想像は自身とほぼ同じ体格の日本代表ＤＦ鈴木淳之介で、決勝後には将来的なイタリア・セリエＡ挑戦への夢なども語った。高校サッカーを終え「（優勝で）恩返しになるんだったら、それでいい。色々な人に支えてもらったので、それに対して感謝の気持ちを結果で示せたのかな」と話した。