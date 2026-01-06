TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が6日、TBSラジオ「アフター6ジャンクション2」に出演し、結婚を発表した。各局で人気、看板番組を担当するエースアナウンサーの結婚報告が相次いでいる。

日比アナは番組冒頭で「貴重な放送時間を頂戴し、私事で大変恐縮ではございますが、このたび結婚いたしました」と報告。「お相手は大学生の時からの友人の男性です」と明かした。

続けて「新たに家族も増え、責任感をより強く持ちながら、お仕事を頑張って参りたいと思っておりますので、今年もTBSアナウンサー日比麻音子をどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

日比アナは夕方のニュース番組「Nスタ」の金曜メインキャスターを務める一方、バラエティー番組や賞レースの進行も務める。大の酒好きとして知られ、数々の酒豪伝説もあり、BSの「おんな酒場放浪記」にも出演中。9月に開催された世界陸上では女性アナとして28年ぶりに実況を担当した。英語力を生かした取材活動を行うことも多く、マルチな活躍を見せている。

各局のエースアナウンサーの結婚が相次いでおり、同じTBSでは、「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）」を担当する田村真子アナウンサー（29）が昨年末に一般男性との結婚を発表。

同月には、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50)に出演している杉原千尋アナウンサーが、会社員でカメラマンの男性との結婚を番組で生報告した。

昨年8月には「プレバト！！」で全国的な人気を誇るMBS・清水麻椰アナが自身のインスタグラムで結婚を発表。また、フジテレビを昨年末で退社した藤本万梨乃アナも、「めざましテレビ」で結婚を生報告し、お相手は医者であると明かした。