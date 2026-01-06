長周期地震動 鳥取西部で階級４
気象庁によると、６日午前１０時１８分ごろの地震により長周期地震動・階級４を観測した。
長周期地震動・階級４を観測した地域は
鳥取西部
長周期地震動・階級２を観測した地域は
島根東部
長周期地震動・階級１を観測した地域は
大阪北部、徳島北部、高知東部、福岡筑後
長周期地震動・階級４を観測した場所は
境港市東本町
長周期地震動・階級２を観測した場所は
松江市西津田、出雲市今市町
長周期地震動・階級１を観測した場所は
豊中市曽根南町、米子市博労町、松江市西生馬町、雲南市大東町大東、徳島市大和町、吉野川市鴨島町、安芸市西浜、久留米市津福本町
震源地は島根県東部。
震源の深さは１０キロ。
地震の規模を示す
マグニチュードは６．２と
推定される。
＊＊参考：長周期地震動階級＊＊
★長周期地震動・階級４
高層階では立っていることができない。
固定していない大半の家具が大きく動き、倒れるものがある。
★長周期地震動・階級３
高層階では立っていることが困難になる。
固定していない家具が動き、不安定なものは倒れるものがある。
★長周期地震動・階級２
高層階では室内で大きな揺れを感じる。
棚にある食器や本が落ちることがある。
高層階ではほとんどの人が揺れを感じる。
つり下げているものが大きく揺れる。