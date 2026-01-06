気象庁によると、６日午前１０時１８分ごろの地震により長周期地震動・階級４を観測した。

長周期地震動・階級４を観測した地域は

鳥取西部

長周期地震動・階級２を観測した地域は

島根東部

長周期地震動・階級１を観測した地域は

大阪北部、徳島北部、高知東部、福岡筑後

長周期地震動・階級４を観測した場所は

境港市東本町

長周期地震動・階級２を観測した場所は

松江市西津田、出雲市今市町

長周期地震動・階級１を観測した場所は

豊中市曽根南町、米子市博労町、松江市西生馬町、雲南市大東町大東、徳島市大和町、吉野川市鴨島町、安芸市西浜、久留米市津福本町

震源地は島根県東部。

震源の深さは１０キロ。

地震の規模を示す

マグニチュードは６．２と

推定される。

＊＊参考：長周期地震動階級＊＊

★長周期地震動・階級４

高層階では立っていることができない。

固定していない大半の家具が大きく動き、倒れるものがある。

★長周期地震動・階級３

高層階では立っていることが困難になる。

固定していない家具が動き、不安定なものは倒れるものがある。

★長周期地震動・階級２

高層階では室内で大きな揺れを感じる。

棚にある食器や本が落ちることがある。