ふくらはぎの血管は不調のサイン？「癒着」を剥がす整体術
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
関節整体チャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【驚愕のビフォーアフター】関節のズレと癒着が元凶だった!?体が一瞬で変わる関節整体【須田侑太郎さん】」を公開しました。プロバスケットボール選手の須田侑太郎氏をゲストに迎え、身体の不調やパフォーマンス低下の原因となる「関節の癒着」について解説し、施術を行っています。
動画では、まず角田紀臣氏が須田氏のふくらはぎの状態をチェック。静脈の流れが滞っており、この状態を放置すると静脈瘤になる可能性があると指摘します。その原因は、筋肉の伸び縮みが十分に起きていないことによる「筋硬結」や「癒着」にあると説明。特に、ふくらはぎの動きは足首と連動しており、足首が正しく動いていないことが根本的な問題だと解説しました。
角田氏は、つま先を使うふくらはぎの内側の筋肉に癒着が見られることから、須田氏のパフォーマンスが低下していると分析。後脛骨筋腱の癒着を剥がす施術を行いました。続いて、お尻と腰回りのチェックに移ります。股関節の動きの悪さからハムストリングスが硬くなり、臀筋との境目や仙腸関節に癒着が生じていることを発見。これも的確に剥がしていきます。さらに、頸椎が後方にずれている「ストレートネック」の状態も指摘し、首や背骨の関節も調整しました。
全ての施術を終えた後、須田氏が前屈をすると、施術前とは比べものにならないほど深く曲がり、本人も「すごい、全然違う」「柔らかくなった」と驚きの声を上げました。後屈や片足立ちでのバランスも改善され、身体の軸が安定したことを実感している様子でした。
今回の動画は、身体の不調の根本原因が「筋膜の癒着・関節のズレ」にある可能性を示唆しています。日々のトレーニングや生活で身体の硬さや動かしにくさを感じている方は、自身の身体を見直すきっかけとして、この動画を参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
