グランスタで「あんことフルーツ」フェア初開催へ！ 和パフェやいちご大福など全21種のスイーツが集結
あんことフルーツを使ったスイーツが集う「懐かしさと新しさのマリアージュ あんことフルーツ。」が、2026年1月13日（火）〜2026年2月16日（月）の期間、東京駅にあるエキナカ商業施設のグランスタ東京とグランスタ丸の内で初開催される。
【写真】キャラメリゼしたりんごを乗せた和パフェも！ 展開スイーツ一覧
■グランスタ限定品は15種類
今回開催される「懐かしさと新しさのマリアージュ あんことフルーツ。」は、旬のフルーツとあんこを組み合わせたグランスタ限定15種類を含む、合計21種類のスイーツが大集合する期間限定のフェア。
ラインナップには、キャラメリゼしたほろ苦いりんごと風味豊かなつぶあんを使用した「CITYSHOP」の「北海道ミルクと焼きりんごの和パフェ」や、タルトといちご大福が融合した「AM STRAM GRAM nobolyquedaly」の「イチゴ大福のタルトノナカミ」といった、魅力満載の商品が並ぶ。
また、サクサクのパイで“みかん大福”をサンドした「ゆーパイむ」の「コッペパイ（みかん大福）」や、さまざまなフルーツを使った「コロンバン」の「プレミアムパンケーキ〜抹茶とあんこの彩りフルーツ〜」、「京橋千疋屋」の「抹茶と果実の和風パフェ」が展開される。
さらに、おやつや食事にもぴったりなパンも用意。手作りドーナツにあんこといちごを挟んだ「and TOKYO」の「日本橋人形町板倉屋餡子といちごのドーナツ」や、バゲットの上にずんだあんとみかんをのせた「BURDIGALA TOKYO」の「みかんとずんだ」など、個性豊かな商品がそろう。
