まるでケーキのようなかき氷に、氷がなくても作れるかき氷機など、お店も家のかき氷も様々進化しています。【写真を見る】“氷がいらない”家庭用かき氷機も登場…最新「かき氷」事情【THE TIME,】 まるでケーキ「どこから食べても甘くて美味しい」“ケーキのようなかき氷”が食べられるのは、ファミレスの『ジョナサン』。6月から発売された「純氷ドルチェ”淡雪”苺みるくのショートケーキ氷」(989円/ミニ769円)は、直径約1