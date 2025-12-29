年内最後の更新で松山英樹は17位を維持 トップ50までの対象選手にマスターズ出場権【男子世界ランキング】
年内最後となる28日付けの男子世界ランキングが発表された。
日本勢最上位の松山英樹は17位をキープ。2番手は95位の中島啓太で、以下、比嘉一貴（111位）、金谷拓実（116位）、久常涼（127位）、平田憲聖（153位）、金子駆大（171位）と続いていく。1位はスコッティ・シェフラー（米国）で変わらず。2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のトミー・フリートウッド（イングランド）ら上位陣に大きな変動はなかった。慣例により年末の世界ランクトップ50に入り、これまでに保持していなかった選手には来年の「マスターズ」出場権が付与される。アレックス・ノレン（11位、スウェーデン）、ミンウー・リー（43位、オーストラリア）、キム・シウー（47位、韓国）ら13人が新たに加わり、出場権を持つのは86人になる。
