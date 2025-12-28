日本三大奇祭の一つ「西大寺会陽」で知られる、岡山市東部・西大寺にある岡山学芸館。

12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に出場し、初戦は12月31日の2回戦、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで神奈川代表・日大藤沢と対戦する、岡山学芸館の応援したい5つのポイントを紹介します。



1.オリンピック選手に、人気お笑いコンビのあの人も



岡山学芸館は「世界で活躍できる立派な日本人」の育成を教育理念に掲げ、私立高校で初めて英語科を設置しました。

卒業生は、フィギュアスケート・アイスダンスで北京五輪団体銀メダルの小松原美里選手や、お笑いコンビ・次長課長の井上聡さんなど、幅広く活躍しています。

全日本吹奏楽コンクール8大会連続金賞の吹奏楽部など、ほかにも全国レベルの部活動があります。

守備の要は、DF吉岡大和選手(2年)。バネを生かしたヘディング、予測力を武器にセンターバックもボランチも務めるプロも注目の選手です。

岡山学芸館高校サッカー部、3大会ぶりの栄冠へ。その挑戦がいよいよ始まります。

2.101回大会で全国制覇！一気に全国区に



1988年創部のサッカー部。

2022年度101回大会では破竹の勢いで勝ち上がり、岡山県勢として初の全国制覇を果たしました。

岡山学芸館の初出場は95回大会。ここ10年間で一気に全国区となりました。

3.「最悪のスタート」からの成長



今年のチームは、新人戦では準々決勝敗退、リーグ戦も初戦で黒星という「最悪のスタート」でした。

高原良明監督は「勝負に対する意識が低く過信と思い込みが蔓延していた」と振り返ります。

それでも、夏の遠征などを経て次第にまとまりが生まれ、選手権の地区大会決勝では延長戦にもつれ込む激闘を制し、5年連続8回目の出場を決めました。

4.「縦に速いポゼッションサッカー」が魅力



岡山学芸館はスピーディーにシンプルに攻めることを大事にしながら、ポゼッションもするスタイル。

相手を見て、常に優先順位を考えながら前進できるのが魅力です。

さらに、今年は全国制覇した101回大会当時より「技術力が高い」といいます。

5.2人の“大和”に注目！



攻撃の核は“学芸館のメッシ”ことMF万代大和選手(3年)。高速ドリブルや左足のシュートが持ち味です。前回大会は2年生ながらU-17日本高校サッカー選抜候補に名を連ね、Jリーグのスカウトも熱い視線を送ります。

選手権全国大会では「全国に名が届くような活躍をしたい」と意気込みます。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/西日本放送）