¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤òTVCM¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë²±Â¬¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤¬2²óÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ë¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎCM¤Ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ºË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¸í²ò¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤ËºÆÅÙ¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤¿¤È·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

¹â¿Ü»á¤Ï¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¸Ä¿Í¤Ï¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤ò¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢µ¿ÏÇ¤Î¿¿µ¶¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ºÊ»Ò¤¢¤ë¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¤Î½÷À­¤È¡Ö¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Û¤Ü»ö¼Â¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬¡Ö¼Ò²ñÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¹­¹ðÅã¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î´µ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬½÷À­¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¿Ü»á¤Ï²áµî¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤¬CM¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¶»¤¬ÄË¤à¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦´µ¼Ô¤Î¿´¾ð¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢CMÈñÍÑ¤¬´µ¼Ô¤ä½¾¶È°÷¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤½¤Î»ñ¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¿®Ç°¤ò½Ò¤Ù¡¢½¾¶È°÷¤ä´µ¼Ô¤ò¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

