¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ12·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÃæ±û檔°Æ´Û¡Ê¸øÊ¸½ñ´Û¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢µìÆüËÜ·³¤ÎºÙ¶ÝÀïÉôÂâ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö731ÉôÂâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æµì¥½Ï¢¤¬ºîÀ®¤·¤¿¿ÒÌäµÏ¿¤Îµ¡Ì©²ò½üÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤ÏÃæ¹ñ¿¯Î¬ÀïÁè´ü´Ö¤ÎÆüËÜ¤ÎºÙ¶ÝÀï¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ç·×²èÅª¤Ê¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¿·²Ú¼Ò¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¤Î¹Ãæ°ìÀ®½Ú¶µ¼ø¡ÊÃæ¹ñ¶áÂå»Ë¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤ËÈÝÄê¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ï731ÉôÂâ¤Îºá¹Ô¤ò¤µ¤é¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸½ñ¤Ë¤Ï731ÉôÂâ°÷¤Î¿ÒÌäµÏ¿¡¢ÉôÂâ¤ÎÈÈºá¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¡¢µì¥½Ï¢¤Î¸øÅªµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÆâÉôÄÌ¿®Ê¸½ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï1939Ç¯5·î11Æü¤«¤é50Ç¯12·î25Æü¤ËµÚ¤Ö¡£
¡¡¹Ãæ»á¤Ï¡¢731ÉôÂâ¤Ï39Ç¯¤ËÆü¥½´Ö¤Çµ¯¤¤¿¥Î¥â¥ó¥Ï¥ó»ö·ï¤Ç¤âºÙ¶ÝÊ¼´ï¤òÀî¤ËÎ®¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥½Ï¢¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç731ÉôÂâ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Ä´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¥í¥·¥¢¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ï¡¢µìÆüËÜ·³¤ÎºÙ¶ÝÀïÀïÈÈ¤òºÛ¤¤¤¿49Ç¯12·î¤Î¥Ï¥Ð¥í¥Õ¥¹¥¯ºÛÈ½¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ºÛÈ½Á°¡¢ºÛÈ½Ãæ¡¢ºÛÈ½¸å¤Î»°¤Ä¤Î»þ´ü¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡£ºÛÈ½Á°¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Î²áÄø¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢731ÉôÂâ¤ÎÈÈºá¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬200¿Í°Ê¾å¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¿´Åª¤ÊÀïÈÈ¤ä¾Ú¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÅÀÅª¤Ê¾Úµò¼ý½¸¤Î¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀïÈÈ12¿Í¤òÆÃÄê¤·¡¢¸ø³«ºÛÈ½¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¹Ãæ»á¤Ï¡¢731ÉôÂâ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤¬¤¢¤Þ¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñÎÁ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÉôÂâ¤Î¼ÂÂÖ¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¡£É½¸þ¤¤Ï¡ÖËÉ±Öµë¿åÉôÂâ¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿731ÉôÂâ¤Î¼ÂÂÖ¤¬ºÙ¶ÝÊ¼´ï¤Î³«È¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´û¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡731ÉôÂâ¤Ï´ØÅì·³¤Î°ìÉôÂâ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÙ¶ÝÀï¤Ë¤ÏÎ¦·³»²ËÅËÜÉô¤äÎ¦·³¾Ê¤Ê¤É¤â´ØÍ¿¤·¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¤â»ØÅ¦¡£ºÙ¶ÝÀï¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ï»²ËÅËÜÉô¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¡¢Î¦·³¾Ê¤ä´ØÅì·³¤«¤é¤Î»ñ¶â±ç½õ¤â¤¢¤ê¡¢·³°å³Ø¹»¤Î¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖºîÀïÌÌ¤ä»ñ¶âÌÌ¤Ç¶ÛÌ©¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ËºÙ¶ÝÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´ØÅì·³¤Ï45Ç¯8·î11¡Á15Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÃÊÌÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¡¢Í¥ÀèÅª¤ÊÄÌ¹Ô¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£731ÉôÂâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ç¹õÎµ¹¾¾Ê¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢µÈÎÓ¾Ê¤ÎÄÌ²½¤äÎËÇ«¾Ê¤Î°ÂÅì¡Ê¸½ºß¤ÎÃ°Åì»Ô¡Ë¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤Î³ø»³¤ò·Ð¤Æ¡¢Á¥¤ÇÆüËÜ¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¡£µìÆüËÜ·³¤ÏÇÔÀï¸å¡¢´ØÏ¢»ñÎÁ¤òÇÑ´þ¤·¡¢¤½¤Îºá¹Ô¤ÈÎò»Ë¤Î¿¿Áê¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë±£¤Ú¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¹Ãæ»á¤Ï¡¢731ÉôÂâ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤ÏÇÔÀï»þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñÎÁ¤òÇÑ´þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤òÈÝÄê¤·¡¢ÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤¸¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ïº£¤âÆîµþÂçµÔ»¦¤ä731ÉôÂâ¤ÎÂ¸ºß¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ìÆüËÜ¤Î¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¡¢²Ã³²¤Î»ö¼Â¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤ËÍ¿¤¨¤¿¶ìÆñ¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¡ÖÆüËÜ¤Îº£¸å¤ÎÀ¤Âå¤ÏÎäÀÅ¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤ËÎò»Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ÄÄÂô°Â¡¢ÍÌÃÒæÆ¡¢î¹Æú¡Ë