È¡´Û»Ô¤ÎÇ§Äê¤³¤É¤â±à¤Ç£´ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ ÊÝ°é»Î¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï¡Ö¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¡´Û»Ô¤Ë½»¤àÊÝ°é»Î¤Î½÷¡Ê£´£°¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷¤Ï¡¢Àè·î£²£·ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢È¡´Û»ÔÆâ¤ÎÇ§Äê¤³¤É¤â±à¤Ç¡¢¤³¤Î±à¤ËÄÌ¤¦£´ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÊ¢Éô¤ä¸ª¤ò²¡¤·¤¿¤Û¤«¡¢ °Ø»Ò¤ò°ú¤¤¤ÆÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷¤Î»Ò¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆü¾ïÅª¤ÊË½¹Ô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£