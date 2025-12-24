Ãæ¹ñ¤Ï¤Ê¤¼º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿¤Î¤«¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î22Æü¡¢Ê©¹ñºÝÊüÁ÷¶ÉRFI¡Ê¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ó¥Æ¥ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâ¤Î¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹¤ËÂÐ¤·Æþ¹ñ¶Ø»ß¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤¬15Æü¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹¤Ç¤¢¤ë´äºêÌÐ»á¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î»ñ»ºÅà·ë¤äÆþ¹ñ¶Ø»ß¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤òÆ±ÆüÉÕ¤ÇÈ¯¸ú¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£À©ºÛ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´äºê»á¤¬¡ØÂæÆÈ¡ÙÊ¬ÎöÀªÎÏ¤È¸øÁ³¤È·ëÂ÷¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¸¶Â§¤ä¡ØÆüÃæ4¤Ä¤ÎÀ¯¼£¤ÎÊ¸½ñ¡ÙÀº¿À¤ËÃø¤·¤¯ÇØ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ë¿¼¹ï¤Ë´³¾Ä¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ¤Î´°Á´À¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À©ºÛ¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ´äºê»á¤¬º£Ç¯3·î¤Ë¼«±ÒÂâ´´Éô·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÂæÏÑ¤Î¹ÔÀ¯±¡À¯Ì³¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¡ÖÎò»ËÅªºáÀÕ¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¤Ï¸ÀÆ°¤ò¿µ¤à¤Ù¤¤À¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤À©ºÛ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´äºê»á¤¬Ä¹Ç¯Äó¾§¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÆüËÜÈÇÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡×¤ÎÀ©ÄêµÄÏÀ¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢²¼¤Ç¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤Î¶¯¤¤·Ù²ü´¶¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢´äºê»á¤¬Âà´±¸å¡¢¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë»¿Æ±¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¡ÖÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤âË¡ÅªÏÈÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÂæÏÑ¤Ø¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤³¤Î¡ÖÆüËÜÈÇÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡×¤ÎÀ©Äê¤ò¡¢ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ÎÁ°Äó¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¡ÖÃÇ¸ò¤ËÅù¤·¤¤Ä©È¯¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢11·î7Æü¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤¿Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¡¢´äºê»á¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÂæÏÑÌäÂê¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤ÐÍÆ¼Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤·Ù¹ð¤ò²þ¤á¤ÆÍ¿¤¨¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë